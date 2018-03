Kristian Tonning Riise snakker ut for første gang etter #metoo

– Jeg ber nok en gang om uforbeholden unnskyldning for dem som har båret på tunge og ubehagelige historier med meg. Men jeg kjenner meg ikke igjen som monster, jeg håper at bildet kan bli mer nyansert, sier Tonning Riise i et større intervju med Østlendingen.

Den nå 29 år gamle stortingsrepresentanten fra Hedmark var leder i Unge Høyre fra juni 2014 frem til han trakk seg i januar i år. Siden har han vært sykmeldt, men nå er sykmeldingsperioden over og onsdag møter han på Stortinget igjen.

– Alle som har vært nær meg de siste månedene, kan bekrefte at sjukmeldingen har vært helt reell. Men nå føler jeg meg mentalt rigget til å møte på jobb igjen.

Han sier han gleder seg til å komme tilbake til stortingsjobben han er valgt til.

Fakta: Varsler i Høyre og Unge Høyre: Kristian Tonning Riise (29) trakk seg som Unge Høyre-leder 10. januar. Begrunnelsen var at han har gjort ting i sin ungdomstid som han skulle ønske var ugjort. Senere har Aftenposten avslørt at det er varslet om flere episoder med Riise, inkludert en alvorlig hendelse i 2014. Tre måneder senere ble han valgt til leder i Unge Høyre. Det er nå kommet 11 varsler om Riise til moderpartiet. I tillegg er det kommet 14 varsler fordelt på 14 andre personer. Varslene går tilbake til 2012.

– Mange har med god grunn vært skuffet og sinte på meg. Nå er det tid for å rette ryggen, se folk i øynene igjen – og kunne si unnskyld ansikt til ansikt, sier han.

Stortingsrepresentanten tror tiden fremover blir tøff.

– Jeg har et maratonløp foran meg. Det er et ordtak som sier at tillit bygges millimeter for millimeter og rives ned i kilometer. Jeg har rykket tilbake mange mil nå, og må nok bruke resten av stortingsperioden til å bygge opp tilliten igjen. Jeg skylder Hedmark Høyre og Innlandet Høyre å gjøre så godt jeg kan, sier Tonning Riise.

Høyre har mottatt elleve varsler om oppførselen til Tonning Riise.

Unge Høyre ble varslet om alvorlig seksuell episode i 2014: Saken ble ikke fulgt opp

Generalsekretæren i Høyre beskrev hans adferd i flere sammenhenger med høyt alkoholforbruk, aggressiv sjekking og manglende rolleforståelse. Det alvorligste varselet gjaldt seksuell omgang med en svært beruset 16-åring under et fylkesårsmøte i 2014.

Senere kom det frem at enkelte fylkeslag i Unge Høyre ikke ønsket besøk av Tonning Riise på grunn av oppførselen hans.

Les også: Politiet etterforsker ikke Riise. «Det er etter politidistriktets vurdering ikke mulig å forklare grunnlaget for vedtaket uten å gå inn i sakens realiteter. En begrunnelse for vårt vedtak vil derfor ikke bli gitt.»