Frp-veteran ønsker gjenvalg til Nobelkomiteen

- Jeg har sagt at jeg er kandidat til en periode til i Nobelkomiteen. Hvis jeg får en periode til, så takker jeg ja til det, sier Ytterhorn (76) til Aftenposten.

Hun har vært medlem av komiteen i 18 år. Hagen ønsket seg inn i Nobelkomiteen også i 2011, men ble vraket etter avstemningen i Frps stortingsgruppe. Det førte til at han trakk seg som partiets eldregeneral. Konflikten satte forholdet til partileder Siv Jensen på store prøvelser.

Les saken fra 2011: Frp-topper om Hagens Nobel-drøm: - Det skal ikke bare være å komme hit og forlange at jeg vil ha ditten og datten

Også i år har Hagen sagt tydelig fra om at han ønsker seg plass i komiteen.

– Hva tror du Carl I. Hagen tenker om ditt kandidatur, Inger-Marie Ytterhorn ?

– Det får du spørre ham om.

- Har du snakket med Carl I. Hagen om komitéplassen?

– Jeg snakker ikke med Carl. I. Hagen. Eller rettere: Han snakker ikke med meg, sier hun.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Hvorfor ønsker du gjenvalg?

– Jeg treffer masse spennende mennesker. Og det er fremdeles spennende arbeide.

Den norske Nobelkomite består av fem personer som utdeler Nobels fredspris. I henhold til Alfred Nobels testamentet velger det norske Stortinget medlemmene av komiteen. Komiteen velger selv leder og nestleder.

– Ønsker du opprykk til leder eller nestleder?

– Jeg synes det er veldig kjekt å være menig medlem. Vi har to fantastiske kapasiteter i dagens leder (Aps Berit Reiss-Andersen) og nestleder (Høyres Henrik Syse).

– Men det er ikke gitt at jeg får en periode til, selv om jeg ønsker det, sier Ytterhorn.

Hun satt på Stortinget for Hordaland fra 1989–1993, og har hatt en rekke verv i partiet både sentralt og lokalt. Nobelkomiteen oppnevnes av Stortinget etter innstilling fra partigruppene.

– Jeg har svart at jeg er kandidat, og har ingen ytterligere kommentarer, sier Hagen.

– Ytterhorn sier at du ikke snakker med henne?

– Heller ingen kommentar, sier Hagen.

I 2014 gikk Per Sandberg og flere sentrale personer i Fremskrittspartiet inn for at Carl I. Hagen skulle overta som Nobelkomiteens leder etter Torbjørn Jagland. Det vervet gikk i stedet til Olav Njølstad.