Kilder: Frank Bakke-Jensen blir ny forsvarsminister

Det meldte TV 2 onsdag kveld. Aftenposten får også bekreftet fra kilder i Regjeringen at dette medfører riktighet.

Som Aftenposten skrev tidligere i dag, blir Ine Marie Eriksen Søreide etter alt å dømme ny utenriksminister. Hun skal ha vært aktuell som utenriksminister i 2013. Men hun sa ja til den litt mindre profilerte posisjonen som forsvarsminister og har innehatt den posten i hele forrige periode (2013–2017).

Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

Rokeringene i Regjeringen kommer som følge av at utenriksminister Børge Brende synes fire år som utenriksminister var nok. Brende blir generalsekretær i Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos.

Søreide har helt siden avgangen ble kunngjort vært klar favoritt til å overta som utenriksminister.

Det har vært mer spekulasjoner om hvem som i så fall overtar hennes jobb. Ifølge Aftenposten opplysninger, vil finnmarkingen Frank Bakke-Jensen, som ble utnevnt til statsråd for Europa- og EØS-saker rett før jul i fjor, bli forsvarsminister.

Bakke-Jensen var tidligere i dag med Ine Eriksen Søreide (H) til Garnisonen i Porsanger. Det satte ny fart i spekulasjonene om at han ville overta jobben som forsvarsminister.

– Han er med fordi han er fra Finnmark, sier kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes i Forsvarsdepartementet til NTB.

Tema for dagen var styrkingen av Forsvaret i Finnmark gjennom landmaktproposisjonen og statsbudsjettet for 2018, ifølge Forsvarsdepartementet.

Første kvinne som utenriksminister

Ingen kvinne har tidligere innehatt posisjonen som Norges utenriksminister. Mange spådde før valget at Aps Anniken Huitfeldt kunne bli den første. Men Ap tapte som kjent valget.

Med Erna Solberg som statsminister og Siv Jensen som finansminister vil det altså være kvinner som har landets tre mest prestisjefylte statsrådstaburetter.

I Høyre mener mange dette vil være en ekstra fjær i hatten for Solberg – i tillegg til at de mener Søreide er den klart best kvalifiserte kandidaten.

Bakke-Jensen satt i Stortingets næringskomité i to perioder - syv år - før han ble statsråd og var bl.a. Høyresfiskeripolitiske talsperson. Han har også vært vararepresentant til NATOs parlamentarikerforsamling.

På grunn av Russlands okkupasjon av Krim-halvøyen og Norges lange grense mot Russland diskuteres forsvarspolitikk nå mer høyrøstet enn på lenge. Og kanskje spesielt i Nord-Norge der nedleggelsen av Andøya flystasjon var et betent tema i valgkampen.

Nå skal altså Forsvarsdepartementet styres av en finnmarking.

Begrenset utskiftning nå – mer senere

Ifølge Aftenpostens kilder ligger det an til en begrenset utskiftning i Regjeringen nå. Mer omfattende endringer er på trappene på sikt, men dette skyves ut i tid til det er avklart om Venstre ønsker å gå inn i regjering eller ikke. Det kan bli klart før jul.

Bakke-Jensen erstattes ikke som EU- og EØS-minister, skriver NRK.

Søreide får dermed ansvar for samtlige deler av norsk utenrikspolitikk, slik tradisjonen har vært tidligere.