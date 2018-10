– Noe av det mest groteske eksempelet jeg har sett på lenge.

Slik karakteriserer Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum Erna Solbergs utstrakte hånd til KrF om å endre abortloven. Han advarte mot å forhandle bort «dype, etiske spørsmål» i et spill om regjeringsmakt.

Solberg har snudd om tvillingabort – vil forby det

På partiets landsstyremøte i Oslo i dag, ramset han opp en rekke saker der Sp har sammenfallende syn med KrF: bl.a. ønsket om vedlikeholde kirkebygg, kampen for ideelle aktører og kampen mot økt søndagshandel. Men han gjorde et nummer av at det er standpunkter Sp har hatt lenge.

– Vi har også vært tydelige på at vi vil ta vare på den kristne kulturarven. Det er ikke noe jeg fant på for 14 dager siden for å tekkes en lokalpolitiker i Troms KrF, sa han.

Viste til at Høyre stemte ned Sp og KrFs abortsyn

– Vi skal ikke løpe rundt med vår politikk på en anbudskonkurranse med andre partier, sa hans og antydet at det var nettopp det Erna Solberg gjorde da hun nylig kom KrF i møte om enkelte endringer i abortloven. Solberg har blant annet uttalt at hun vil vurdere å endre muligheten for å fjerne ett foster når man bærer på to.

Vedum viste til at det ikke var tillatt med tvillingabort i Norge i 2013, men ble det «under Erna Solbergs styre». Vedum minnet om at Sp og KrF hadde gått mot endringen og foreslo en videreføring av det som inntil da hadde vært dagens praksis.

– Men Høyre stemte det ned, sa han og påpekte at nå skal ikke Høyre bare endre det men også andre sider ved abortloven «i en slags politisk hestehandel med KrF».

Har en plan for Norge hvis vi kommer i regjering

Sp-lederen gjorde et poeng av at «ingen har stemt på oss fordi noen drømmer om at jeg skal bli statsråd», men at de som har stemt på Sp ønsker gjennomslag for en rekke saker.

– Partiet er et verktøy for interesser, sa han og understreket at «hvis Sp kommer i regjering, skal folk i hele landet merke det.»

Da vil Sp kjempe for «tjenester nær folk», mot sentralisering, for bedre beredskap, for heimevernet, for nasjonalt eierskap, en bedre fordelingspolitikk og «mot overkjøring» av folk lokalt, enten det dreier seg om rovdyrpolitikk eller tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner.

– Vi har en plan for hva vi vil med Norge, sa han.

Regionreformen vil bli endret

Sp-lederen hadde lagt merke til hva KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold uttalte om regionreformen på fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane KrF i helgen.

Ifølge NRK sa han bl.a. at «det klør i fingrene våre etter å gjøre noe med Viken og Troms og Finnmark», og at dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker å gjøre noe med regionreformen, må KrF lytte til dem i eventuelle regjeringsforhandlinger, sa han.

Etter å ha blitt sterkt kritisert av kommunalminister Monica Mæland, har Bekkevold uttalt at han ble feiltolket, at han hadde referert til noe Sp hadde sagt.

– Jeg tror han ble rett tolket, sa Vedum.

Ingen absolutte krav

– Det var en god analyse til å være KrF. For det kommer til å skje, sa han og siktet til at reformen vil bli endret.

På spørsmål fra Aftenposten om det er et absolutt krav, sier han at det kommer han ikke med.

– Det trenger jeg ikke for folk vet hva vi mener i en rekke saker, sier han.

– Svarte på utfordring

Høyre-nestleder og helseminister Bent Høie viser til at Solberg svarte på en konkret utfordring til både Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre fra KrF om abort.

– Erna svarte positivt på at dette var et spørsmål Høyre kunne forhandle om, sier Høie til NTB.

– Det virker som om Vedum ikke klarer å skille mellom ja og nei i dette spørsmålet. Det overrasker meg, for jeg trodde at Sp, som Høyre og KrF, ikke hadde berøringsangst for disse viktige etiske spørsmålene.

Høie viser til at innskrenket rett til tvilling- eller flerlingabort er noe Solberg har ment personlig, og at abortlovens paragraf 2 C oppleves som diskriminerende for blant annet personer med Downs syndrom.

Ap: Politikken ligger fast

Høyres nestleder reagerer også på Vedums fremstilling av hvem som har tillatt tvillingabort.

– Det var den opprinnelige abortloven som gjorde det. At Erna Solberg nå tar til orde for at den loven kan endres, burde Vedum vært positiv til, sier Høie, som samtidig erkjenner at Høyre stemte nei til Sps forslag i Stortinget.

Ap-leder Støre svarte følgende på abortutfordringen fra KrF.

– Vår politikk ligger fast. Vi er imot å innskrenke kvinners rett til abort, vi er imot å utvide retten utover tolv uker. Vi står ved dagens abortlov, sier han til NTB.