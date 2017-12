Nye regler kan hindre dobbeltverv à la Jaglands i Nobelkomiteen

Det er ikke bare Carl I. Hagen som berøres av de regelendringene Stortinget kommer til å vedta om hvem som er valgbare til Nobelkomiteen.

Det skal også settes i gang en utredning som kan ende med at Jagland ikke vil kunne bli gjenvalgt, hvis han fortsetter som generalsekretær i Europarådet.

Avgrensninger til internasjonale lederverv

Stortinget ber nemlig presidentskapet utrede om det er andre forhold det «bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som ikke skal velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder hvilke avgrensninger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner.»

– For nye valg vil de reglene gjelde, hvis de blir vedtatt, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

Da Aftenposten mandag spurte Ap-leder Jonas Gahr Støre om dette kan bety at «generalsekretærer i Europarådet» i fremtiden ikke vil kunne bli valgt, svarte Støre følgende:

– Det vil jeg ikke ha sagt noe om.

Jaglands pressetalsmann: Gir seg i Europarådet

Jagland ble valgt som generalsekretær i Europarådet høsten 2009, et drøyt halvår etter at han ble medlem av – og leder i – Nobelkomiteen. Han sitter fortsatt som generalsekretær i Europarådet og er gjenvalgt som medlem av Nobelkomiteen frem til utgangen av 2020.

Selv om han ønsker å stille til gjenvalg i Nobelkomiteen enda en gang, tyder alt nå på at han likevel ikke vil bli rammet av eventuelle nye regler. Det skyldes signaler om at han ikke vil ta gjenvalg i Europarådet.

– Jagland stiller ikke til et tredje valg, opplyser hans pressetalsmann i Europarådet, Daniel Holtgen, til Nettavisen.

Jaglands andre periode i Europarådet går ut i 2019.

– Tidligere stats- og utenriksministre ikke bør sitte i komiteen, uttalte avtroppende direktør ved Nobelinstituttet, Geir Lundestad, i et oppsiktsvekkende intervju med Aftenposten i 2014. Han mente videre at det måtte være et minimumskrav at komitémedlemmene hadde interessert seg for internasjonal politikk før de kommer inn i komiteen.

Frp: Jagland sitter trygt til 2020

Den utredningen Stortinget setter i gang, skal bli ferdig i løpet av 2018. Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi, understreker at Jagland sitter trygt med sine dobbeltroller inntil neste gang han eventuelt skal gjenvelges.

– Nye regler gjelder for fremtidige valg og skal ikke ha tilbakevirkende kraft, sier Limi.

Han gjentar at han synes Stortingets behandling av forslaget som har til hensikt å stikke kjepper i hjulene for valg av vararepresentant Carl I. Hagen er uryddig, fordi det kommer etter at prosessen er igangsatt.

Limi sier det er å endre spillereglene underveis.