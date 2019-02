Det var i en tale til Høyres sentralstyre søndag at parlamentarisk leder Trond Helleland advarte mot det han oppfatter som glideflukt i oljepolitikken.

Helleland viste til at Høyre og Ap historisk har utgjort en allianse som har sikret langsiktighet i petroleumspolitikken, men at dette nå er truet.

Han nevnte særlig to saker: Muligheten for at Aps landsmøte verner Lofoten, Vesterålen og Senja (LOVESE) mot oljevirksomhet, og debatten om leterefusjonsordningen, som blant annet energipolitisk talsperson Espen Barth Eide har tatt til orde for.

– Jonas Gahr Støre har sagt at Aps linje ligger fast. Jeg håper han lykkes med å bevare Ap som et ansvarlig parti i oljepolitikken, men det er sterke krefter i Ap som vil rive grunnlaget vekk under den vellykkede oljepolitikken vi har hatt. En politikk som fortsatt gir enorme verdier til Norge, sa Helleland.

Les også: AUF vil ha refusjonsordningen og LOVESE opp på landsmøtet

Hellelands kritikk kommer dagen etter at flere av Høyres toppkandidater på Vestlandet i Bergens Tidende advarer Arbeiderpartiet mot å svikte oljenæringen og Vestlandet.

Lær av Lykkeland

– Alle som har sett «Lykkeland» vet at Stavanger ble Norges oljehovedstad ved hjelp av en Høyre-politiker som støttet en Ap-ordfører den gangen. Ap har sin del av æren for oljeeventyret, sammen med Høyre. Det samarbeidet forvitrer hvis Ap velger en linje som sier nei til olje- og gassindustrien, sier Høyres toppkandidat i Stavanger, John Petter Hernes, til Bergens Tidende.

Han opplever at Ap «er på glideflukt vekk fra å tenke verdiskapning» og viser blant annet til det nylige vedtaket i Bergen Ap om å si nei til konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet i LOVESE, mens Ap har programfestet et kompromiss med delvis konsekvensutredning. Men støtten for å stenge oljeindustrien ute fra LOVESE er økende i Ap. Et flertall av fylkeslagene har slått døren igjen.

Ap slites i to i oljepolitikken

– Det ser ut til at Ap er delt i to, sa Helleland til partiets sentralstyre.

– Men Solberg-regjeringen har heller ikke gjort noe for å åpne LOVESE?

– Nei, sier Helleland og viser indirekte til at KrF og Venstre har fått gjennomslag for å frede dette området i denne stortingsperioden.

AUF vedtok nylig på sitt landsmøte at de vil fase ut oljeindustrien innen 2035. Barth Eides utspill om leterefusjonsordningens som gjør det lettere for små selskaper å komme inn på sokkelen, er konkrete saker Helleland peker på som eksempel på glideflukt.

Les også: Nordland Ap sier nei til oljevirksomhet i Lofoten

Overfor Aftenposten bekrefter Helleland at oljepolitikken blir en viktig sak i før kommunevalget i kampen om velgerne på Vestlandet.

Tar klima på alvor

Aps toppkandidat i det nye fylket Vestland, Anne Gine Hestetun, har følgende reaksjon på utspillet fra Høyre-toppene.

– Dette er tull. Vi vet at oljeindustrien og leverandørindustrien er viktig. Å si at Ap ikke har fokus på næringsutvikling, er bare tull. Men vi kan ikke bare se på én bransje. Vi har mange, store bransjer i vest. Det er så viktig å få til det grønne skiftet og ta klimaspørsmålet på alvor, sier hun til BT.