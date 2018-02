Color Line-skip flagges ut til NIS. 700 sjøfolk frykter de mister jobben

«Nærings- og fiskeridepartementet vil gjennomføre endringene for utenriksferger under norsk flagg som ble varslet i 2015», heter det i departementets pressemelding.

Color Lines to passasjerskip til Kiel blir derfor overført til Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Dermed kan norske sjøfolk bli erstattet av rimeligere utenlandske ansatte.

– Vi har hatt en kraftig styrking av ordningene for sjøfolk i vår periode og vilkårene er bedre enn på svært lenge, og selv om denne vurderingen var vanskelig, mener jeg beslutningen sikrer flest arbeidsplasser best på lang sikt. Som utvalget som vurderte dette påpekte, er alternativet at opp mot 2.500 arbeidsplasser kunne stått i fare om vi ikke gjennomførte endringen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Han presiserer at det er Color Line som nå må avgjøre hva de skal gjøre med de 685 personene som nå står i fare for å miste jobben.

– Jeg forventer at de har skikkelige og gode runder med fagforeningene. Det er selskapet som har ansvaret for dette, sier Isaksen.

Ordningen vil først tre i kraft etter at notifiseringen av ny tilskuddsordning i NIS er foretatt av ESA. I notifiseringen til ESA ligger det som en forutsetning at fartsområde for utenriksferger i NIS utvides.

Skuffelse i Color Line

Onsdag møtte han ledelsen i Color Line og sjømannsorganisasjonene. Beskjeden han ga falt ikke i god jord hos Norsk Sjømannsforbunds leder, Johnny Hansen, skriver Sysla.

– Jeg er skuffet. Jeg hadde faktisk håpet at det faktum at situasjonen har forandret seg såpass mye de siste årene ville påvirke beslutningen, men der tok jeg skammelig feil, sier han.

Ved en omflagging til NIS av de to Kiel-fergene forventer han at om lag 700 av de ansatte om bord på skipene, såkalt catering-personell, ville bli erstattet av utenlandske arbeidstakere.

På motsatt side står Norsk Rederiforbund, som gir regjeringen anerkjennelse for beslutningen.

– God oppfølging av den maritime strategien er avgjørende for å sikre rederiene og den norske maritime klyngen internasjonal konkurransekraft, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, i en pressemelding.

Ap: Helt unødvendig

Arbeiderpartiet reagerer kraftig og stiller seg undrende til hvorfor 700 sjøfolk nå settes på land.

– Det første en ny næringsminister fra Høyre gjør er altså å legge ned norske arbeidsplasser. Det er trist, særlig når endringene er helt unødvendige, sier opposisjonspartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland (Ap) til NTB.

– Endringene er unødvendige. Color Line har konkurransedyktige rammevilkår i dag. Det er ikke lenger en betydelig konkurranseulempe mot Danmark som det var da et utvalg ble enige om denne endringen. Det er dokumentert – og vi ser også at Color Line klarer seg meget godt økonomisk og går med store overskudd, fortsetter han.