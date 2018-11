Partileder Jensen, nestleder Sylvi Listhaug og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi holdt en fire minutters pressekonferanse etter Frps landsstyremøte fredag ettermiddag.

– Mange i Frp synes det har vært ubehagelig å oppleve de karakteristikkene og merkelappene som er blitt satt på våre tillitsvalgte, folkevalgte og velgere gjennom veldig lang tid, sa Jensen med henvisning til ulike uttalelser fra KrF-politiere de siste ukene.

Spørsmål hadde hun ikke tid til å svare på. Men ja, forhandlinger om en flertallsregjering skal det bli, selv om irritasjonen over KrF har vært betydelig i det siste. Det toppet seg da KrF satte bom for å veksle tobakkskvoter inn i vin i taxfreebutikkene.

«Begeret er fullt», sa en sint Christian Tybring-Gjedde da det ble kluss med vinkvoten.

Forhandle, tross alt

– Til tross for det vi har opplevd, mener landsstyret at det er riktig å bidra til en flertallsregjering. Men det forutsetter at vi får gjennomslag som er viktige for oss, sa Jensen.

Et enstemmig landsstyre stilte seg bak «å starte sonderinger for å finne ut om det er grunnlag for reelle forhandlinger» om en firepartiregjering.

– Men det er mange som er veldig tydelige på hvor grensen går. Å forhandle handler ikke om å spille hverandre dårlig, å gjøre det verst mulig for et eller flere av partiene man forhandler med. Vi må være rause med hverandre, gi hverandre gjennomslag. Det er sånn vi har lykkes tidligere, sa Jensen.

Må huske bilen og de eldre

Nestleder Listhaug redegjorde for hva som er viktigst for partiet.

– Det vi må sørge for, er at regjeringsplattformen inneholder en ansvarlig og god innvandringspolitikk, at vi holder kontroll på hvor mange som kommer til Norge og at det stilles krav til dem som kommer.

– Så er det viktig å huske på veiene og bilistene, vi skal være bilistenes parti og sørge for at bilen får gode kår, sa Listhaug.

I tillegg var også skatte- og avgiftspolitikken, samt eldreomsorgen, av særlig betydning for Frps forhandlere.

Taxfree-kriser skal unngås

Hans Andreas Limi, den parlamentariske lederen, sa det nå er viktig å etablere felles retningslinjer med KrF om håndteringen av sakene som skal behandles i Stortinget i ukene som kommer.

– Vi må avverge kritiske situasjoner som vi hadde under behandlingen av taxfree-saken, sa Limi.