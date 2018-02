Høyre på stedet hvil, Ap fram på ny måling

NRKs partibarometer for februar, utført av Norstat, viser en oppslutning på 22,4 prosent for Arbeiderpartiet, en framgang på 2,3 prosentpoeng tross all bråk rundt Trond Giske. Høyre står omtrent på stedet hvil med 28,9 prosent, fram marginale 0,2 prosentpoeng – men er fremdeles landets klart største parti.

De tre regjeringspartiene samt Kristelig Folkeparti har så vidt et borgerlig flertall på Stortinget med sine 85 mandater, ned seks mandater fra NRK-målingen sist måned. Det er tredje måned på rad at det borgerlige flertallet holder seg, men med minst mulig margin.

Frp går tilbake med 1,8 prosentpoeng til 13,1 prosent og er dermed partiet med størst tilbakegang. Det nyslåtte regjeringsmedlemmet Venstre noterer seg for 3,8 prosent – en marginal oppgang på 0,2 prosentpoeng, mens KrF får så vidt mer, 3,9 prosent, tilbake 0,7 prosentpoeng.

SV ligger på 8,3 prosents oppslutning, fram 0,3, mens Sp går tilbake med 1 prosentpoeng til 11,2 prosent. Miljøpartiet De Grønne går fram like mye og ender på 3,7 prosent. Rødt ligger på stedet hvil med 2.9 prosents oppslutning, mens sekkeposten «andre» går tilbake med 0,3 prosentpoeng til 1,5 prosent.

Høyre-statsminister Erna Solberg er fortsatt det soleklare valget for flertallet av befolkningen. Hele 58,2 prosent av de spurte sier at Solberg er best skikket til å være statsminister, bare 24,7 mener Jonas Gahr Støre er den beste kandidaten.

Det er nå ti måneder siden Støre ledet på NRKs statsministermåling.