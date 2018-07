Etter en norsk sommer med unormalt høye temperaturer og mangel på nedbør, uttaler Frps stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos at hun syntes «vi er heldige som hatt en så fin sommer som i år.»

I et intervju med Aftenposten gir hun uttrykk for at hun er «usikker på om varmen kommer av klimautslipp» og begrunner det med at «sommeren i fjor var preget av mye nedbør».

– Vi er veldig skeptiske til teorien om at klimaendringer er menneskeskapte, men vi er opptatt av å ta vare på miljøet, uttalte Kjos til Aftenposten.

Høyres energi- og klimapolitiske talsperson Tina Bru har en helt annen innfallsvinkel. Og hun synes Kjos «heldige-med været-utsagn» er lettvinte.

Må forberede oss på mer ekstremvær

– Ja, det synes jeg. Jeg tror folk er bekymret over det de ser, sier hun. Men Bru er enig med Kjos i at det nå ikke er mulig å slå fast at akkurat årets varme sommer definitivt skyldes klimaendringer.

– Men jeg vil ikke bli overrasket over om det blir konklusjonen. Været vil skifte og bli mer ekstremt i begge retninger, sier Bru, som slår fast at det «er slik klimaendringer er».

Tror på klimaforskerne

I motsetning til Kjos, tror Bru på klimaforskernes konklusjon om at det er overveiende sannsynlig at temperaturøkningen de siste femti årene er nær hundre prosent menneskeskapt.

Om uenigheten sier hun at «vi har en regjeringsplattform vi forholder oss til» og bemerker at Kjos ikke sier noe om at «vi ikke skal gjøre det.» Bru legger for øvrig til at hun mener Regjeringen fører en offensiv kliamepolitikk.

– Utslippene går ned, sier hun og minner om at Frp har vært med på tiltakene som har bidratt til det.

Sommeren – del av en trend med ekstremvær

Høyre-politikeren poengterer at når den globale temperaturen har steget med én grad de siste 100 årene, fører det til konsekvenser for været både sommer og vinter.

– Sånn sett er det mulig å lese årets sommer inn i en trend med mer ekstremvær, sier hun.

– Vi i Venstre erkjenner menneskeskapte klimaendringer

Uttalene til Kjos kom etter et intervju med klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen som slo fast at årets sommer «ikke har vært helt slik som den burde være» og øker behovet for å forsterke Paris-avtalen.

– Vi må gjøre mer, og vi må gjøre det i et raskere tempo enn det vi har gjort, sa Venstre-statsråden.

Partiets klimapolitiske talsmann, Ketil Kjenseth, sier at i hans parti «erkjenner vi menneskeskapte klimaendringer». I likhet med Bru påpeker han at klimaendringene er ensbetydende med «annerledes vær».

– Det er spådd i ti-femten år at vi vil få slike vekslinger mellom lange perioder med mye nedbør og lange perioder med varmt vær, sier Kjenseth.

Han leder Stortingets energi- og miljøkomité.

– Tar litt lett på det

Kjenseth gir også uttrykk for at Kjos «tar litt lett på det».

– Hvis man liker å tilbringe dagen i solen, har man vært heldig. Hvis man produserer mat og har dyr, tror jeg ikke man opplever det på samme måte, sier han og legger til at sommeren også har ført til uvanlig mange skogbranner, tørre brønner og til utfordringer for pleie- og omsorgssektoren p.g.a. dehydrerte eldre.

Han minner om at klimaendringene fører til utfordringer for det offentlige Norge, som politikerne har et særlig ansvar for.

– Det er jeg mest opptatt av, sier han. Ifølge Kjenseth må den store innsatsen mot klimaendringer gjøres i selskap med andre land, mens Norge alene må sørge for tilpasninger.

– Det kommer til å koste. Vi har brukt litt penger på det, men kommer til å bruke mer, for beredskapen må styrkes, sier han.