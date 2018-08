Hareide etter strid rundt vielse av homofilt par: – Jeg har nok undervurdert denne saken

Sinnene er satt i kok og medlemsflukten er i gang etter at KrFs familiepolitiske talsperson og prest, Geir Jørgen Bekkevold, viet kommunikasjonssjef Mona Høvset og hennes kvinnelige samboer.

På vei inn til møtet med partiets sentralstyre torsdag formiddag sier Hareide at han «undervurderte sprengkraften» som ble utløst av homobryllupet.

– Jeg har nok undervurdert denne saken, det engasjementet og den uroen det har skapt i vårt parti. Jeg forsto at det kunne bli reaksjoner, men jeg har nok undervurdert sprengkraften som har vært i dette spørsmålet, sier han.

– Vi skal ha et sentralstyremøte som nok også vil bli preget av uroen som har vært i partiet de siste ukene. Det er veldig leit når medlemmer melder seg ut, når vi trenger et sterkere KrF enn noen gang, slutter han.

I NRKs Politisk Kvarter i morges støttet Hareide Bekkevolds rett til å vie Høvset og samboeren.

– Jeg har full tillit til Geir Jørgen Bekkevold. Han har vært en lojal familiepolitisk talsperson for partiet i fem år. Vi har hatt gode samtaler om at alle vi åtte stortingsrepresentantene for KrF står sammen om vårt partiprogram fremover, sier Hareide til NRK.

Bekkevold opplyste KrFs stortingsgruppe i juni om ekteskapsplanene. Ingen tok da til orde for at han ikke skulle gjøre dette samtidig som han er KrFs familiepolitiske talsperson, melder VG.

På direkte spørsmål om han hadde innvendinger til Bekkevolds valg, svarer Hareide at han hadde «ingen innvendinger».

– Vil skille mellom rollene

– Jeg vil ikke være kritisk til det, fordi jeg ønsker å skille mellom rollen som prest og stortingsrepresentant, svarte Hareide NRK forrige uke.

Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

KrFs konservative verdier står på spill, ropes det fra grasrota. Mens andre medlemmer mener partiet bør være rausere.

Hareide var for øvrig krystallklar på at KrF i høst skal velge mellom Solberg-regjeringen eller støtte til en Ap-ledet regjering. Ved valget i 2009,2013 og 2017 gikk partiet inn for en sentrum-Høyre regjering uten at det førte frem.

Nå sier Hareide at det ikke er et aktuelt alternativ lengre. Landsstyret starter debatten 28. september.

– Vi skal gi en tydelig avklaring denne høsten, sier Hareide, som sier han håper å være partileder ved valget i 2021 enten partiet går til venstre eller høyre.