– Jeg ber Trine være så snill å benytte seg av tillatelsen gutten har gitt til å snakke ut. Hun må fortelle hva som skjedde og ikke skjedde fra A til Å, og dermed bli ferdig med saken, sier Abid Q. Raja til NRK.

Raja er Stortingets visepresident, Venstres parlamentariske nestleder og partiets talsperson for finans og utenriks. Lørdag ble han også valgt inn i landsstyret av et enstemmig landsmøte.

– Jeg er veldig skuffet over at landsmøtet har druknet i denne saken. Det gjør meg både trist, oppgitt og skuffet på vegne av Venstre. Partiet er i regjering, vi skal skinne og skryte av alt vi får til, og av alle planene vi har, og så forsvinner alt det i en helt meningsløs sak fra ti år tilbake, sier Raja.

Grande ønsket lørdag kveld ikke å kommentere Rajas uttalelser overfor verken NTB eller Aftenposten.

Venstre-politikere reagerer på Rajas utspill

Abid Raja sier til Aftenposten at han ikke har noe mer å tilføye.

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer til saken enn dem jeg har gitt til NRK og VG, sier han.

Raja unnlater å svare på om han tok opp forslaget på landsstyremøtet dagen før landsmøtet startet. Da ble saken brakt opp av partilederen selv.

Flere Venstre-politikerne Aftenposten snakket med før landsmøtemiddagen lørdag kveld, reagerte svært sterkt på Rajas utspill.

– Det er helt på trynet å forlange offentlig forklaring av Trine Skei Grande. Dette er et privat anliggende mellom henne og mannen, sier Venstres gruppeleder i bystyret i Trondheim, Erling Moe, til Aftenposten.

Skei Grande brøt tausheten i Aftenposten

Saken om Grandes intime omgang med en 17-åring på en bryllupsfest i 2008 ble først offentlig kjent i januar i år under regjeringsforhandlingene på Jeløya. Den fikk også mye oppmerksomhet etter at Venstre-lederen selv snakket om den i et større intervju med Aftenposten 16. januar.

To dager senere kommenterte 26-åringen Grandes versjon av historien, som han mener er gal, i VG. Mannen og Grande har tidligere inngått en muntlig avtale om å ikke snakke om hendelsen, men mannen har siden gitt Grande tillatelse til å forklare seg.

Raja: Jeg har et ansvar for partiets omdømme

NRK har ved flere anledninger denne uken forsøkt å få en rekke Venstre-politikere til å komme med sitt syn på saken og Grandes håndtering av den. Raja har i likhet med de aller fleste nektet å gi kommentarer. Inntil nå.

NRK spurte Raja hvorfor han plutselig uttaler seg nå:

– Jeg ble i dag valgt som direktevalgt medlem av landsstyret, og i kraft av det har jeg et mye større ansvar for partiets omdømme. Da blir det umulig for meg å ikke se og målbære den belastningen denne saken er for landsmøtedelegatene og partiet.

– Jeg har aldri hørt noen forklaring fra Trine om denne saken, men tenker at det er på tide at vi får det nå. Hele den siste uken har druknet i dette, og partiet er tjent med at saken raskest mulig kvitteres ut. Venstre er et åpenhetsparti, og jeg tror åpenhet akkurat nå kan være saliggjørende, sier Raja.

– Hvordan bør hun forklare seg? Fra landsmøtets talerstol?

– Det synes jeg hun skal få velge selv.

Ingen vil kritisere Skei Grande

NRK har snakket med flere andre landsmøtedelegater som er enige med Raja i at saken må avsluttes så raskt som mulig, og at det trolig kun kan skje dersom Grande opphever policyen hun nå har om å ikke kommentere saken i det hele tatt.

Ingen av de vil imidlertid stå frem med navn og kritisere Venstre-lederen og kulturministeren.

Grande har ikke villet kommentere saken i det hele tatt den siste uken, med henvisning til en avtale hun og mannen hadde inngått om å ikke snakke om saken.