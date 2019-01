Støre: – Abortsaken må opp i Stortinget

– Det må til Stortinget fordi loven må endres, sier Ap-lederen til NTB.

Et av de mest betente teamene under regjeringsforhandlingene var abort, hvor KrF kjempet for innstramming i loven. De fikk ikke gjennomslag for å fjerne paragraf 2c som åpner for senabort, men fikk ja til å fjerne muligheten for fosterreduksjon ved friske flerlinger, noe som gjør at abortloven må endres.

Under partilederdebatten torsdag beskrev Støre dagen som en «historisk dag, men på den triste siden».

– Jeg mener det er alvorlig for de kvinnene som nå må i nemnd for å forklare sin sak der hvor de hadde retten til å ta avgjørelsen selv, sier Støre til NTB. Han mener det skaper ustabilitet og konflikt rundt et tema som allerede er vanskelig.

Må stemme for

Abortspørsmålet har også skapt konflikt internt i partiene, og det er stor motstand mot lovendringen i tre av fire partier i den nye regjeringen.

Blant annet i Venstre er motstanden stor, hvor syv medlemmer av partiets landsstyre torsdag stemte mot plattformen – nettopp på grunn av abortloven.

Men ifølge helseminister og Høyre-nestleder Bent Høie, vil også motstanderne i firepartiregjeringen måtte stemme for.

– Dette står i regjeringsplattformen. Den har alle partiene sluttet seg til, og da må alle stemme for, sier Høie til Dagsavisen.

Ser til naboene

Statsminister Erna Solberg (H) mener det var på tide å gjøre endringer i en lov hun mener er blitt noe feiltolket.

– Det at vi har en lov som er 40 år gammel, som altså er blitt fortolket til å ha en større åpning enn det som var diskutert for 40 år siden, og det at ingen andre land enn oss tillater det samme. Er ikke det et godt grunnlag for at vi bør kunne gjøre denne endringen? Det mener jeg, og jeg opplevde i vår gruppe i dag at det var en veldig bred støtte for at vi skulle kunne gjøre det, sa Solberg til Dagsnytt.

– Et historisk tilbakeslag

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er sterkt uenig med statsministeren og varsler protest.

– Det er et historisk tilbakeslag for kvinners frihet når abortretten svekkes for første gang på 40 år. Hele debatten oser av mistillit mot kvinners evne til å ta egne valg, sier han.

Han mener spesielt KrF-nestleder Kjell Inge Ropstad, som har vært i teten for endringene, bør grue seg til Kvinnedagen.

– Da skal vi lage Norges største protesttog mot angrepene hans på kvinners frihet, sier Moxnes.

– Spektakulært nederlag

Under partilederdebatten på NRK varslet SV-leder Audun Lysbakken at hans parti vil gå mot alle innskrenkninger i abortloven.

– Det som har skjedd, er et spektakulært nederlag for Ropstad som lovet endringer i paragraf 2c i abortloven. Han har lurt sitt parti inn i regjeringen på grunnlag av et løfte han ikke har klart å holde, sa Lysbakken.

Han mener det er en stor seier for den folkelige mobiliseringen som i høst kjempet for kvinners rett til å bestemme over egne liv.

Vetorett om bioteknologi

Ropstad selv svarte at han er lei seg for at det er blitt en så hard abortdebatt, uten at han fikk gjennomslag for alt.

Samtidig sa han at han mener kvinner som bærer frem ett barn, bør klare å bære frem to, noe som har skapt sterke reaksjoner.

KrF får gjennomslag for at det ikke skal gjennomføres endringer i bioteknologiloven, og Ropstad lover til VG at det ikke vil bli tillatt med eggdonasjon så lenge partiet hans sitter i regjering. Han forteller også at KrF har fått vetorett i bioteknologi-spørsmål.