KrF-topper: Ropstad er dessverre ikke samlende nok

1. nestleder Olaug Bollestad ble torsdag kveld konstituert som leder etter at Knut Arild Hareide gikk av. Hareide trakk seg som følge av at landsstyret – med 19 mot 17 stemmer – sa ja til å gå i regjering med blant andre Frp.

En permanent partileder skal velges på KrFs landsmøte i april. Bollestad har tidligere sagt at hun ikke ser på seg selv som KrF-leder på permanent basis og har selv pekt på Ropstad.

Flere KrF-topper er imidlertid uenige med Bollestad.

Ropstads manglende gjennomslag i regjeringsforhandlingene for å endre abortlovens paragraf 2c provoserer sterkt på rød side i KrF. Endringen som kom på tvillingabort endrer lite på det, for mange.

Reagerer på måten abortloven ble brukt på

– Jeg reagerer mest på måten abortloven ble brukt på, sier KrF-fylkesleder i Akershus, Arne Willy Dahl.

Ropstad sa flere ganger, da kampen sto om KrFs veivalg i høst, at KrF hadde en historisk mulighet til å få endre paragraf 2 c og viste til at han hadde støtte for dette hos statsminister Erna Solberg.

– Jeg hadde aldri noen tro på at paragraf 2 c ville bli endret. Det er mange i partiet som liker dette dårlig, sier Dahl.

– Tror du Ropstad skjønte at han ikke ville greie å endre 2c?

– Jeg vil heller si at det var snakk om en kollektiv ønsketenkning. Jeg tror ikke han subjektivt ville føre noen bak lyset, sier Dahl.

– Bør Ropstad lede partiet fremover?

– Ropstad som leder er dessverre ikke samlende nok. Han sto i front for et prosjekt som halvparten i partiet ikke ønsket.

Løftebrudd vanskelig å svelge

Dahl sier han ble litt overrasket over jevnt resultatet ble i landsstyret.

– Det viser hvor dyp delingen i partiet er. Jeg tror det kun var en overraskende seier i abortloven som ville ha gitt et vesentlig annet resultat.

Han sier mange i partiet er opptatt av at beslutningen om å gå i regjering med Frp er et løftebrudd over velgerne.

– Innholdet i plattformen var ikke godt nok til at det løftet skal brukes. Det er det mange i partiet som fortsatt mener, sier Dahl.

Flere peker på tidligere parlamentarisk leder Hans Olav Syversen – som ikke ble gjenvalgt til Stortinget i 2017 – som et alternativ til Ropstad.

Mye tyder på at det er disse to kampen vil stå mellom i april, dersom ikke Syversen parkerer sitt kandidatur. Han har tidligere avvist at han har ambisjon om å bli leder.

– Det hadde vært gunstig med en leder som ikke har markert sterkt på en av sidene. Vi har pekt på Syversen før. Han er ingen rød kandidat, men han kan være samlende, sier Dahl.

Oluf Maurud, leder i Hedmark KrF, sier han vil ha Syversen som leder.

– Partiet trenger noen som kan virkende samlende. Etter Ropstads abortutspill så er ikke han den samlende kandidaten, sier han.

– Veldig, veldig lei for å miste Norges beste partileder

Fylkesleder i Telemark, Erik Næs, sier han først og fremst er lei seg for at Hareide ikke lenger er partileder i KrF.

– Jeg er veldig, veldig lei meg for at vi har mistet Norges beste partileder, sier Næs.

KrF

Han ønsker ikke å svare på om han mener Ropstads kandidatur som leder er svekket eller ikke etter at Ropstad ikke fik gjennomslag for å endre 2c.

– Det har jeg ingen kommentar til, men han hadde nok stått sterkere dersom han hadde fått gjennomslag for å endre 2c.

Han trekker Syversen og Ropstad som aktuelle kandidater til å bli permanent leder – og Bollestad dersom hun ønsker å være kandidat.

Gry Ragna Mæland leder i Gjøvik KrF sier at hun synes Ropstad har for liten erfaring og er for grunn.

– Jeg vil foretrekke Olaug Bollestad, og jeg savner allerede Hareide, sier hun.

Svein Iversen, fylkesleder i Finnmark og Troms KrF, holder kortene ett til brystet.

– Vi var for å gjenvelge Hareide. Nå er det en ny situasjon. Jeg vil ikke uttale meg før dette er behandlet i fylkesstyret.

Tønnessen: – Imponert over Kjell Ingolf

Men Ropstad har også sine støttespillere.

– Kjell Ingolf er tydelig, han er dyktig og jeg er imponert over jobben han har gjort i regjeringsforhandlingene, sier KrFU-leder Martine Tønnessen.

Hun sier hun er lei seg for at Hareide valgte å gå av og at han har vært en viktig leder for KrF.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Nå må vi finne en ny partileder. Personlig mener jeg Kjell Ingolf har alle forutsetninger for å kunne lede KrF fremover. Det har han vist igjennom resultatet av disse forhandlingene, sier Tønnessen.

Også fylkesleder Toril Kristiansen i «røde» Oppland mener Ropstad kan bli en god leder.

– Det var mye bra i plattformen, men også en del som ikke var så bra. Det var viktig for meg å stemme i samsvar med oppfatningen blant mine medlemmer i Oppland. I Oppland ønsker vi ikke å sitte i regjering med Frp.

KrF

Hun tror likevel Ropstad vil kunne bli en «utmerket leder».

– Det vil også Olaug. Det er også flere andre gode kandidater, men de vil vi først spille inn til valgkomiteen

Ingelin Noresjø, leder i Nordland KrF, sier KrF fylkesstyre skal behandle saken søndag. Hun vil vente med å komme med sine oppfatninger til etter møtet.

KrF

– Men i første runde spilte vi inn Syversen og Ropstad.

– Ropstad er jo en god kandidat, men har hatt en vanskelig start, sier hun.

Brynjar Høidebraaten, leder i Østfold KrF, vil ikke lette på sløret.

– Olaug Bollestad er konstituert og så skal valgkomiteen komme med sin innstilling etter innspill fra fylkeslagene, sier han.

Espen Andreas Hasle fra Oslo KrF sier at de skal behandle dette og at han vil avvente behandlingen, men tidligere har Oslo gått for Ropstad.

Valgkomiteens leder Solveig Ege Tengesdal sier den trolig kommer med sin innstilling i begynnelsen av mars. KrF-landsmøtet er siste helgen i april.

Det lyktes ikke å få kommentar fra Ropstad fredag. Torsdag kveld sa Ropstad til Aftenposten at han forstår at mange er skuffet over at det ikke ble endringer i abortlovens paragraf 2 c. Han svarte ikke direkte på spørsmål om han selv mener han kan være en samlende leder i et splittet KrF.