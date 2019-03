– Vi kan ikke gi folk asyl bare fordi det er dårlig vært der de bor, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim til Aftenposten.

Unge Venstres leder Sondre Hansmark fikk landsmøte med seg på at Venstre skal arbeide for at klimaflyktninger skal oppnå flyktningstatus i Norge. Dette var det mest radikale i en uttalelse som også vil at Norge skal ta imot asylsøkere fra greske øyer og behandle sakene deres i Norge.

Det var et klart ønske i landsmøtet om å skjerpe profilen i flyktningpolitikken, og det var dette blant annet Hansmark fikk landsmøtet med på.

Hvordan man skal definere en klimaflyktning, har ikke Venstre avklart. Men Unge Venstre-lederen er tydelig på at klimautviklingen gjør at dette problemet vil øke.

Norge kan gå foran

– Det er viktig å få i gang en internasjonal debatt om hva man skal gjøre med klimaflyktningene, sa Hansmark fra talerstolen på landsmøtet og mente at Norge på eget grunnlag bør endre utlendingsloven slik at folk kan få asyl fordi de må flykte fra klimakatastrofer.

– Man behøver ikke å reforhandle flyktningkonvensjonen. Vi kan være et foregangsland, understreket han.

Men vedtaket på Venstres landsmøte vekker ikke gjenklang i Frp. Jon Engen-Helgheim spør om det ikke finnes grenser for hva Venstre mener skal gi grunnlag for asyl i Norge.

– Dette er et vedtak som er dårlig nytt for verdens flyktninger. Dersom det gjennomføres, vil det bety mindre ressurser til de aller svakeste som virkelig trenger det mest. Folk uten et reelt beskyttelsesbehov vil ta opp plasser og bruke opp pengene. Det betyr mindre til dem som flykter fra krig og konflikt, sier Engen-Helgheim.

– Dette er tull

– Viser ikke klimautviklingen at dette blir et økende problem?

– Det er bare tull. Vi har alltid hatt naturkatastrofer i verden. Det må tas på alvor, og vi har gjort tilpasninger. Vi kan ikke gi folk asyl bare fordi det er dårlig vær der de bor. Det er absurd, sier Frp-eren.

Heller ikke det å hente flyktninger fra de greske øyene og behandle asylsakene deres her, vil Engen-Helgheim si ja til.

– Greske myndigheter har fått internasjonal støtte til å løse dette, men de får ikke jobben gjort. Det riktige vil være å legge press på greske myndigheter, sier han.