Ved en Giske-avgang: Ap jakter på ny finanspolitisk talsperson

På pressekonferansen etter sentralstyremøte i Ap tirsdag ville ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre svare på om Trond Giskes tid som nestleder i finanskomiteen er over om han fratrer som nestleder.

– Vi får ta en ting om gangen, sa Støre.

Men bak kulissene jobbes det med saken. Saken har ikke vært behandlet i noen formelle organer i stortingsgruppen som foretar et eventuelt nyvalg.

Men Aftenposten kjenner til at dette er et tema som ikke bare drøftes og vurderes av menige representanter, men også av personer av nær den politiske og administrative ledelsen i gruppen.

Ingen vet sikkert når Giskes skjebne blir avgjort. Støre balanserer mellom behovet for en rask løsning, men først og fremst ryddig saksbehandling og riktig konklusjon.

På den ene siden presser grupper med Oslo Ap i spissen på for en avklaring snarest mulig. På den andre siden teller hensynet til at Giske skal få svare utførlig på anklagene, og sikre at Giskes støttespillere i ettertid skal være overbevist om at Ap-ledelsen har håndtert varslingene på en prikkfri måte.

Men Støre har selv gitt signal om at det ikke er snakk om lang tid før avgjørelsen foreligger. Kilder i stortingsmiljøet med innsikt i Støres vurderinger regner med at Giske trekker seg, eller blir tvunget til å gå av, i løpet av 1–2 uker, slik situasjonen ser ut i dag.

Arbeiderpartiet skal innkalle sitt landsstyre i slutten av januar. Men det er altså ventet at Giskes skjebne avklares i god tid før dette.

Fraksjonslederoppdraget i finanskomiteen er et av de tyngste i Aps stortingsgruppe. Personen som bekler denne posisjonen, har hovedansvaret for å utarbeide Aps alternative statsbudsjett. Vedkommende er finansministerens hovedopponent. Vervet gir klippekort til viktige debattarenaer.

Giske er valgt til Stortinget fra Sør-Trøndelag frem til 2021.

Blir skiftet ut

Etter det Aftenposten får vite av kilder i Aps gruppe, vil Giske høyst sannsynlig bli skiftet ut som finanspolitisk talsperson dersom han må gå av som nestleder. Dette vil skje når han vender tilbake til Stortinget etter endt sykmelding. Han er fortsatt sykmeldt på ubestemt tid.

Internt i Aps stortingsgruppe spekuleres det på hvem det er som kan overta denne jobben. De øvrige Ap-representantene i finanskomiteen er ganske ferske, og få regner med at noen av dem er klar til å overta.

I kraft av å være nestleder i partiet tok Giske over for Marianne Marthinsen, som hadde hatt jobben i forrige periode. Oslo-representanten regnes av sentrale kilder i stortingsgruppen ikke som aktuell for et comeback. Det vil smake for mye av et takk for sist, etter konfliktene da Giske fikk rollen i høst. Marthinsen skal også ha en lengre permisjon fra Stortinget for å gå på Forsvarets høyskole i vår.

Tajik – uakseptabel

Hadia Tajik er i dag nestleder i arbeids- og sosialkomiteen og nestleder i Aps stortingsgruppe. Som Aftenposten skrev tirsdag, er forholdet mellom de to nestlederne elendig. Under normale forhold ville hun være en naturlig kandidat.

Sentrale personer i gruppen mener at det nå er utenkelig at hun skal overta Giskes posisjon. Dette vil, av Giskes tilhengere, lett oppfattes som en provokasjon og et ledd i en maktkamp de mener ligger under.

Et navn som nevnes i Ap-miljøet, er tidligere statsråd og partisekretær Dag Terje Andersen, som nå leder kontrollkomiteen.

Nye navn som kommer?

Men ledelsen i Ap kan også velge å gi posten til noen nykommere som de kan bruke årene i opposisjon til å utvikle. Ingvild Kjerkol nevnes, hun er trønder, inne i sin andre periode og en av Aps sentrale folk i helse- og sosialkomiteen. Lene Vågslid leder justiskomiteen. Hun har lang fartstid og er en av de yngre som partiet satser på.

Kilder sier til Aftenposten at det er valgkomiteen i Aps stortingsgruppe og ledelsen som kommer til å legge denne kabalen. Noen opplagt kandidat er det ifølge kilder ikke er lett å se for seg.

