Flere hundre tusen nordmenn kan få økt skatt

Mange går nå fra gruppen som skulle få mindre skatt, til gruppen som får økt skatt. Høyre mener regjeringen må endre definisjonen av vanlige folk.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har slått fast at alle med inntekt over 750.000 kr skal betale mer i skatt.

20.05.2023 14:35

«Nå er det vanlige folks tur». Det var løftet fra Ap før valget i 2021. De vant og dannet regjering sammen med Sp. Ett av løftene var at alle med inntekt under 750.000 kroner i inntekt skulle få lavere skatt. Alle med inntekt over dette skulle betale mer i skatt.

Siden har mye endret seg. Prisene har steget kraftig. Nå går også lønningene oppover. Det betyr at stadig flere bikker over grensen for økt inntektsskatt.