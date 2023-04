Rødt åpner døren for å bli en del av byrådet i Oslo etter valget

I åtte år har de stått på utsiden. Men blir de store nok, vil Rødt vurdere å forhandle om byrådsmakt i Oslo.

Sofia Rana og Siavash Mobasheri fra Rødt Oslo på Rødts landsmøte i helgen. De presenterer fire hovedsaker som de vil prioritere knallhardt om de får en hånd på rattet i Oslo etter valget.

22.04.2023 08:59

Mange fryktet et mindre samarbeidsvillig Rødt da Siavash Mobasheri ble valgt som leder for Rødt byrådsgruppe i Oslo og Eivor Evenrud gikk av.

Men med årsmøtet i ryggen åpner Rødt Oslo nå i stedet for et tettere samarbeid med partiene som i dag sitter i byråd i Oslo: Ap, MDG og SV. Samarbeidsstrategien ble vedtatt i mars, men er ikke tidligere omtalt i pressen.

Mens de i 2019 bestemte at det var utelukket for Rødt å gå inn i byråd, har årsmøtet i denne perioden satt døren på gløtt.

– Årsmøtet i år har vedtatt at vi ikke skal stenge døren for noen ting. Det gjelder både byrådssamarbeid og samarbeidsavtale. I 2019 vedtok årsmøtet at vi ikke skulle inngå byrådssamarbeid. Det gjør vi ikke nå, sier Siavash Mobasheri.

Avhengig av oppslutning

Hvilken oppslutning Rødt får under valget og styrkeforholdet mellom partiene på venstresiden vil være avgjørende for Rødts valg.

Mobasheri og gruppenestleder Rana sier det er vanskelig å svare på eksakt hvor store de må være for at det er aktuelt å snakke om byrådsdeltagelse.

– Vedtaket fra årsmøtet setter ikke noen terskel for det. Styrkeforholdet mellom oss og de andre partiene vil også spille inn. Spesielt i forhold til Arbeiderpartiet, som er gode på å spise andre partier både i regjering og byråd. Dette er noe vi må vurdere etter valget, sier de.

Rødt oppnådde 7,2 prosent ved valget i Oslo i 2019. Det var mindre enn SV og MDG, som fikk henholdsvis 9,1 og 15,3 prosents oppslutning. Ap fikk 20 prosents oppslutning.

Etter det Siavash Mobasheri kjenner til, er det første gang Oslo Rødt har fattet et slikt vedtak.

– Det er et stort skritt for Rødt?

– Det var det årsmøtet ville, sier Sofia Rana.

Skrotet samarbeidsavtale

Da Raymond Johansen (Ap) etter 2015-valget startet arbeidet med å danne byråd, var Rødt raskt ute med å avklare at det ikke var aktuelt for dem å sitte i byrådet. Men Johansen var avhengig av Rødts mandater for å ha flertall i bystyret.

I stedet inngikk byrådet en samarbeidsavtale med Rødt.

Men ved forrige kommunevalg, i 2019, bestemte Rødt seg for at de ikke lenger ville ha en formell avtale. Unntaket er Oslo-budsjettet, der byrådspartiene og Rødt hvert år har forhandlet seg frem til budsjettavtaler.

Siavash sier de har gjort seg ulike erfaringer i periodene med og uten samarbeidsavtale.

Med en omfattende avtale fikk de en stor seier i at barnehagene skulle tilbake i kommunal regi og kommersielle aktører skulle utelukkes.

– Vi sørget for at mer av innbyggernes skattepenger går til felles velferd, ikke til privat profitt. Men utover det opplevde vi at byrådspartiene ikke fulgte opp avtalen. Det var litt av bakgrunnen for at vi ikke fikk til en avtale i siste periode, forteller Mobasheri.

Raymond Johansen (Ap) har vært byrådsleder i Oslo i snart åtte år, med Rødts støtte.

Bussreform ble stoppet

De siste årene har de hatt budsjettsamarbeid med byrådspartiene. Siavash Mobasheri sier det har gitt viktige gjennomslag på enkelt områder, som mer universell utforming og velferd i bydelene.

Samtidig har det vært vanskelig å få gjennom en større, mer omfattende sak med klart Rødt-stempel. Blant annet er Rødts forsøk på å ta bussdriften tilbake i kommunal regi blitt stoppet.

– Vi vil jobbe for å få gjennomslag for våre hovedsaker i en samarbeidsavtale, noe som vil være lettere å følge opp i budsjettforhandlingene i perioden. Det er nok det vi ser for oss nå, sier Mobasheri.

Fire krav

Rødt har spisset sine krav inn mot fire hovedsaker, som de lover velgerne at de vil prioritere knallhardt om de får en hånd på rattet etter valget.

Rødt vil prioritere:

* Boligpolitikk.

– Vi vil ha en mindre markedsstyrt boligpolitikk. Noe som er veldig viktig for oss, er å få slutt på at leiepriser i kommunale boliger skal følge markedet. Det kalles gjengs leie, men de som bor i disse boligene, har ikke gjengs inntekt. Prisene bare øker og øker, men deres inntekter øker ikke, sier Sofia Rana.

I stedet vil de ha en fast pris på leien, bestemt av kommunen.

De vil også bedre forholdene på det private leiemarkedet, et boligtilsyn for leiemarkedet og at kommunen skal bygge flere boliger som kan selges og leies ut utenfor markedet.

* En kommunal tannhelsereform

– Alt på kroppen er finansiert av den offentlige helsetjenesten, bortsett fra tennene. Det er absurd. Det skjer ting på Stortinget nå, men det går for sakte. Hvilke grupper som skal prioriteres og hvilke form det skal ta, har vi ennå ikke avgjort, men vi vil gjøre den kommunale tannhelsetjenesten bedre og billigere.

* En rettferdig miljøpolitikk

– Å kutte kollektivprisene er vårt viktigste krav for en mer rettferdig miljøpolitikk og for å nå klimamålene. Vi vil halvere prisen på månedskort og utvide varigheten på enkeltbilletten fra en til tre timer, slik at man slipper å kjøpe to billetter om man skal et ærend. Vi ønsker også strømsparetiltak og flere solceller på Oslos tak.

*Profittfri velferd

Rødt mener privatisering av velferdstjenester gjør at ansvar blir pulverisert og at penger flyttes vekk fra fellesskapet. De vil jobbe for å få bussdriften og renhold i Oslo-skolen, sykehjem og kommunale kontor over i offentlig regi.

I tillegg til disse kravene, er Rødt kritisk til byrådsmodellen, slik den er i dag. De ønsker at modellen skal endres slik at den blir mer gjennomsiktig og demokratisk.

Ikke gitt at Rødt er ønsket

Selv om Rødt nå ikke utelukker byrådssamtaler, er det ikke gitt at de andre byrådspartiene er interessert i å slippe dem inn dersom de rødgrønne får beholde makten til høsten.

At Ap, SV, MDG og Rødt skal lykkes med å forhandle seg frem til en felles styringsplattform, er et omfattende arbeid.

Beskjeden fra Rødt er uansett klar: – Vi vil ikke bli noen dørmatte for noe byråd. Vi inngår ikke noe samarbeid uten å få tydelig gjennomslag, sier Mobasheri.