Høyre og Venstre går inn for mindretallsbyråd i Oslo

Det blir ikke et borgerlig flertallsbyråd i Oslo, slik Høyre håpet. Nå skal Høyre og Venstre forhandle om å sitte i byråd sammen.

Høyre og Venstre tar nå sikte på å danne mindretallsbyråd. Det kan være med eller uten støtte fra de to andre borgerlige partiene. Vis mer

Publisert: 26.09.2023 16:51

«Gode samtaler» og «optimisme» til tross, Høyre klarte ikke å samle de fire borgerlige partiene til et flertallsbyråd.

– Det ser ikke ut til at det er mulig nå, sa Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg tirsdag.

I stedet vil Høyre og Venstre satse på å danne et mindretallsbyråd sammen.

Åpner for samarbeidsavtale

Uttalelsen kom etter et møte mellom de fire borgerlige partiene. Møtet ble holdt i forbindelse med at Venstre erklærte at de trakk seg fra videre samtaler om samarbeid med KrF og Frp.

Lae Solberg forteller at de nå tar sikte på et mindretallsbyråd med kun Høyre og Venstre. Han ønsker samtidig et samarbeid med de andre borgerlige partiene.

– Jeg er også opptatt av at vi får til en samarbeidsavtale med KrF og Frp som gir mulighet for politisk gjennomslag for de partiene, og som også sikrer at de får gode arbeidsmuligheter i det neste bystyret.

– Når begynner eventuelle forhandlinger?

– Vi har ikke satt noen konkrete tidspunkter nå. Det vil helt sikkert bli avklart i løpet av den nærmeste tiden.

Venstre-brudd

Etter to dager med sonderinger forrige uke, meddelte Venstre allerede mandag at det ikke var aktuelt for dem å fortsette samtaler om å sitte i byråd med KrF og Frp.

– Vi er åpne for å gå inn i forhandlinger med Høyre, med sikte på et mindretallsbyråd. Dessuten er Høyre klar over at vi når som helst tar med MDG i forhandlinger, sa han til Aftenposten.

Etter dagens møte meddelte imidlertid Lae Solberg at døren fremdeles er lukket for et eventuelt MDG-samarbeid.

– Velgerne har gitt flertall til de fire partiene som ønsket et skifte. Høyre, Venstre, Frp og KrF. Vi mener det er riktig at det er de partiene som utgjør grunnlaget for et nytt byråd.

Venstre-topp Hallstein Bjercke er fornøyd. Vis mer

– Skal være konstruktive

Venstre-topp Hallstein Bjercke sier han er fornøyd med utfallet av møtet.

– Hva tenker du om forslaget som innebærer støtte fra KrF og Frp?

– Det tenker jeg at kan bli et bra byråd. Et blågrønt byråd vil være bra for byen.

– Dere er også åpne for å få støtte fra de partiene?

– Vi skal være konstruktive og løsningsorientert. Så får vi se hva en sånn avtale innebærer.

Forlot pressekonferansen

Frps toppkandidat Magnus Birkelund ble ikke igjen for å snakke med pressen etter møtet.

I en tekstmelding til Aftenposten skriver han imidlertid følgende:

– Jeg er skuffet over dagens resultat. Vi ønsket å få til et politisk skifte i Oslo sammen med de andre borgerlige partiene.

Stor avstand

Og hvorfor ville ikke Venstre sitte i byråd sammen med Frp og KrF?

At det kunne bli vanskelig å finne en enighet mellom Venstre og Frp, var godt kjent fra før valget. Partiene står langt fra hverandre særlig i saker knyttet til klima og samferdsel. Samarbeidsproblemene med KrF skal ha handler om ruspolitikk, skjenkepolitikk og at Venstre ønsker en sekulær kommune.