Støre kan ikke svare på om staten vil dekke flom- og værskader i kommuner og fylkeskommuner

Statsminister Jonas Gahr Støre lover hjelp, men kan verken svare på om kommuner vil få dekket alle skader etter ekstremværet – eller når penger kommer.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lover hjelp, men kan verken si når hjelpen kommer, eller hvor mye av skadene regjeringen vil dekke. Vis mer

Publisert: 11.08.2023

Fredag formiddag gikk fylkesordfører Aud Hove (Sp) i Innlandet ut med et rop om hjelp. Hun ber regjeringen om å stille opp med penger for å rekke de enorme kostnadene som ventet fylkeskommunen etter ekstremværet Hans.

– Vi snakker om kostnader i mangehundremillioners-klassen bare for fylkeskommunen, påpeker hun.

– Det er et stort spørsmål. Vi skal sørge for at ingen står alene her, og at det er ordninger som tar vare på dette. Men kommunene har jo også sitt ansvar. Og forsikringsselskapene forsikrer hus og hjem for folk, sier statsministeren til NTB.

Spørsmålet var om kommuner og fylkeskommuner kan regne med å få dekket alle utgifter til gjenoppbygging etter ekstremværet Hans' ødeleggelser.

– Vi skal gå igjennom ordningene og sørge for at det gir folk trygghet, sier han.

Møtte evakuerte

Støre var fredag på Sundvolden Hotel i Hole for å møte folk som har måttet evakuere hjemmene sine på flukt fra ekstremværet Hans og de enorme vannmassene.

Statsminister Jonas Gahr Støre, justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og olje- og energiminister Terje Aasland besøkte fredag flomrammede områder på Ringerike. Der møtte de både evakuerte og innsatspersonell. Vis mer

En familie med foreldre og tre barn han møtte, opplevde ikke bare at vann fosset inn i kjelleren sin. Dramatikken tiltok for alvor da kjelleren var fylt opp, og vannet fortsatte å strømme opp i husets første etasje.

– Det har ikke gått liv, og det er det viktigste. Men det er klart det er veldig dramatisk å oppleve at hjemmet ditt blir oversvømmet, poengterer Støre.

Kommuner trenger hjelp

Samtidig kommer stadig flere meldinger fra kommuner som er blitt påført store materielle skader, blant annet på veier og annen infrastruktur.

Støre har tidligere lovet penger fra skjønnsmidler i Kommunaldepartementet til å dekke flom- og værskader – og gjentar den lovnaden nå.

Men det er tilsynelatende uklart både hvor mye som kan dekkes av regjeringen, og ikke minst når pengene kommer.

– Nei, det kan jeg ikke si her vi står nå. Nå er jeg opptatt av å komme igjennom det vi står i nå, så får vi ta det andre i tur og orden, sier statsministeren.