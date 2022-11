Opposisjonspolitikere ber Støre redegjøre etter at Mehl trakk initiativ om politikutt

Justisminister Emilie Enger Mehl trekker forslaget om å kartlegge mulige store kutt i politiet i de store byene få timer etter at det ble kjent.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

NTB-Snorre Schjønberg

17 minutter siden

Ifølge VG arrow-outward-link var ett av punktene Politidirektoratet ble bedt om å utrede, et kutt på 20 prosent av ansatte i politiet i de store byene og ansettelsesstopp. Det førte til massive reaksjoner fra Oslo-politikere.

Et par timer senere trakk Mehl hele initiativet.

– Vi legger bort initiativet om å kartlegge kutt i politiets hovedseter. Vi ønsker ikke å gå videre med det fordi vi har sett at det har skapt stor uro, sier Mehl til VG.

Ber Støre redegjøre

Miljøpartiet De Grønnes leder Arild Hermstad sier at hele prosessen var urovekkende.

– Jeg skulle gjerne sett at Støre gjorde rede for hvordan dette utspillet ble til, og om dette er noe hele regjeringen sto bak. Vi trenger en regjering som presenterer gjennomtenkte og godt forankrede forslag, og ikke forhastede og svakt funderte forslag som har som mål å skape splid, sier Hermstad.

– Dette utspillet fra Mehl fremstår som umodent og unødig polariserende, og det viser at vi har en regjering som er i utakt med seg selv. Det er jo fint at forslaget trekkes tilbake, men måten prosessen skjer på er urovekkende, sier han.

MDGs Arild Hermstad ber Støre redegjøre for utredningen av politikutt som ble trukket av justisdepartementet.

Også Venstre-politiker Ingvild Wetrhus Thorsvik, som sitter i justiskomiteen på Stortinget, ber statsministeren komme på banen.

– Dette må være et av norgeshistoriens største rettspolitiske mageplask. Her har tydeligvis justisministeren kjørt sololøp på en sak som skaper stor uro i politisektoren og blant befolkningen, og som i utgangspunktet er svært uansvarlig, sier Thorsvik.

Ingvild Wetrhus Thorsvik i Venstre.

– Skaper uro

– Hvor er Støre? Jeg er spent på hva han mener om denne håndteringen. Dette er en flause for regjeringen. I tillegg er det legendarisk dårlig timing med tanke på den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står midt oppi, sier hun.

Statsministerens kontor henviser til Justisdepartementet for kommentar om saken.

Høyres Sveinung Stensland, som er andre nestleder i justiskomiteen, kritiserer Mehl på Twitter.

– Mehl skaper uro gjennom å fremme egen politikk. Nå trekker hun initiativet om kutt i storbyene, etter alt surret det skapte. Ikke akkurat trygg styring i en urolig tid, skriver Stensland.

Sveinung Stensland (H) i Stortinget.

– Uaktuelt

Før forslaget ble trukket, hadde Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson Maria Aasen-Svensrud gått ut mot utredningen.

– For Ap vil et slikt grep som her skisseres være uaktuelt. Den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i krever at innsatsen vår på beredskap og politi styrkes. Ap er opptatt av å styrke politiets innsats mot vold i nære relasjoner, overgrep mot barn, organisert og digital kriminalitet. Da kommer vi ikke unna å satse på spisse fagmiljøer, som ligger i hovedsetene, sa Aasen-Svensrud

Hun mener det også ville ha vært i strid med politireformen.

– Det er bra at justisministeren i kveld har sagt at hun ikke vil gå videre med denne utredningen, sier Aasen-Svensrud til NTB.

Krevde krisemøte

Etter at forslaget om utredning ble kjent, raste Oslo-politikere mot regjeringen.

– Selv om Oslo pleier å få gjennomgå når Ap og Sp styrer, overgår dette det jeg har fryktet. Det nytter ikke å gjemme seg bak at dette bare er en utredning internt i departementet. Når en regjering setter i gang enn utredning av kutt er det fordi de seriøst vurderer det, sa Høyres byrådslederkandidat Eirik Solberg til NTB.

Han krevde et krisemøte med regjeringen om saken før Mehl gikk ut og trakk initiativet.