Jonas Gahr Støre: Mindre forlik med Høyre og Frp fremover

I talen til landsstyret tirsdag stilte Støre flere kritiske spørsmål til partiets saker og gjennomføring av valgkampen:

Har Arbeiderpartiet vært for kompromissvennlig i Stortinget?

Håndterte vi rollen som kritikere av Regjeringens økonomiske politikk riktig da pilene begynte å peke i riktig retning?

Fikk vi godt nok frem hvorfor det er nødvendig å øke fellesskapets inntekter?

Etterpå utdypet han overfor Aftenposten hvorfor Ap skal bli «tøffere» i opposisjon.

– Ap skal være konstruktiv og kritisk i opposisjon. Men vi må stille spørsmål ved om balansen er riktig. Det der også et spørsmål om i hvilken grad vår partner, regjeringspartiene, har fulgt opp, sier han.

Det er i første rekke asyl-, forsvarsforliket og politireformen Støre har i tankene. Årsaken er signaler om at Ap og Høyre er enige i mange viktige saker, og at velgerne har problemer med å skjelne dem fra hverandre.

Når det gjelder asylforliket mener Ap at innvandringsminister Sylvi Listhaug aldri har tatt forlikets ånd på alvor, men i stedet brukt enhver anledning til å skape støy og konflikt rundt alle spørsmål knyttet til flyktninger, inncvandring og integrering.

Politireformen ble aldri den «nærreformen» Ap ønsket, og forsvarsforliket førte til velgerflukt ikke bare på Andøya og i Nord-Norge, men også på Vest- og Østlandet.

– Nedleggelsen av flystasjonen på Andøya har gått som en farsott langs hele kysten. Jeg møter motstand mot den også blant våre medlemmer på Kjeller i Akershus, sier Fellesforbundets leder Jørn-Henning Eggum.

Aps nestleder Trond Giske sier at Støre har stilt et godt spørsmål.

– Aps rolle er å være ansvarlig. Forlik er å gi og ta. Men det er alltid et spørsmål om hvordan de blir fulgt opp. Fikk vi ansvar for ting som vi ikke forutså da forliket ble inngått, spør Giske.

– Vi skulle være en kritisk og konstruktiv opposisjon – var vi for konstruktive? Og var vi godt nok rustet til å stå imot da de dårlige målingene kom? spurte Støre.

Møtet åpnet med en video som åpenbart var laget i tro på at partiet skulle feire en valgseier. Applausen som møtte lederen var først litt nølende. Så reiste salen seg i applaus.

Vi er skuffet

Ap-lederen sa at han delte den kollektive skuffelsen, og lovet at partiets evaluering av katastrofevalget skal være åpen og ærlig.

Han stilte også spørsmål ved om ledelsen i partiet levde opp til forventningene.

Han stilte også spørsmål ved om partiet klarte å slå seg nok løs etter åtte år i regjering, og om Ap de i siste periode opptrådte for ansvarlig. Han formante den nye stortingsgruppen: Hver dag skal den være en konstruktiv, men kritisk opposisjon.

Ikke egen økonomi

I talen nevnte han ikke diskusjonen om hans egen økonomi og håndteringen av dette. Det er allerede kommet en rekke signaler om at dette blir et tema i evalueringen.

Men han minnet om at målt i antall stemmer, er venstresiden fortsatt størst, og at Regjeringens svekkede parlamentariske grunnlag gir muligheter for et Ap i opposisjon.

Konkrete forslag

I sin vel halvtimelange tale varslet han ikke noen jakt på regjeringsmakt, men slo fast at Ap i opposisjon vil kjempe for sin egen politikk.

Konkret varslet han forslag om utvidelse av pappaperm til 14 uker, forslag om statlige penger til å rehabilitere sykehjem og omsorgsboliger, og om modernisering av arbeidsmiljøloven. Det betyr også å fjerne bruken av tidsbegrenset utleie.

– Vi er partiet for trygghet i arbeid og for arbeid. Vi skal være i front på alle temaer i arbeidslivet, slo Støre fast og understreket at Aps nære og konstruktive forhold til LO skal fortsette. Han takket LOs ledelse og forbundene spesielt for innsatsen i valgkampen.

– Målt i antall stemmer er vår side den største. Det snakkes om sosialdemokrati i krise. Vårt parti er fortsatt blant de sterkeste, minnet Ap-lederen om.

Den videre debatten pålandsstyremøte etter Støres åpningstale skjer bak lukkede dører.