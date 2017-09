Jonas Gahr Støre: Vi skal bli tøffere og tydeligere i opposisjon

– Håndterte vi rollen som kritikere av Regjeringens økonomiske politikk riktig da pilene begynte å peke i riktig retning? Fikk vi godt nok frem hvorfor det er nødvendig å øke fellesskapets inntekter? spurte Ap-leder Jonas Gahr Støre i sin tale som åpnet Aps to dagers landsstyremøte i Folkets Hus i Oslo.

Møtet ble innledet med en kort video som åpenbart var laget den gang partiet trodde det skulle feire en valgseier. Applausen som møtte lederen var litt nølende, før salen reiste seg.

Møtet skal innlede den brede gjennomgangen av hvorfor Arbeiderpartiet tapte valget.

Vi er skuffet

Ap-lederen gikk rett på og understreket alt i åpningen av talen at han delte den kollektive skuffelsen.

Støre gjentok at partiets evaluering av katastrofevalget skal være åpen og ærlig.

Støre stilte også spørsmål ved om Arbeiderpartiet burde ha vært med på brede forlik i Stortinget om innvandring, forsvar og politi – fordi reformene ifølge Støre ble dårlig håndtert av regjeringen.

Dette punktet er fremhevet som viktig av en rekke partimedlemmer som hevder at Ap og Høyre fremsto som for like.

– Vi skulle være en kritisk og konstruktiv opposisjon – var vi for konstruktive? Og var vi godt nok rustet til å stå imot da de dårlige målingene kom? spurte Støre, som også stilte spørsmål ved om ledelsen i partiet levde opp til forventningene.

Han stilte også spørsmålet om partiet klarte å slå seg nok løs etter åtte år i regjering, eller om de i siste periode ble for ansvarlige. Han formante den nye stortingsgruppen til å tenke på at de hver dag skulle være en konstruktiv, men kritisk opposisjon.

Ikke egen økonomi

I talen nevnte han ikke diskusjonen om hans egen økonomi og håndteringen av dette med et ord. Det er allerede kommet en rekke signaler om at dette blir et tema i evalueringen.

Men han minnet også om at målt i antall stemmer, er venstresiden fortsatt størst og at Regjeringens svekkede parlamentariske grunnlag gir muligheter for et Ap i opposisjon.

Konkrete forslag

I sin vel halv time lange tale varslet han ikke noen jakt på regjeringsmakt, men slo fast at Ap i opposisjon vil kjempe for sin politikk. Konkret varslet han forslag om utvidelse av pappaperm til 14 uker, statlige penger til å rehabilitere sykehjem og omsorgsboliger og fremme forslag til å modernisere arbeidsmiljøloven. Det betyr også å fjerne bruken av tidsbegrenset utleie.

– Vi er partiet for trygghet i arbeid og for arbeid. Vi skal være i front på alle de tema som er i arbeidslivet, slo Støre fast og understreket at Aps nære og konstruktive forhold til LO skal fortsette. Han takket LOs ledelse og forbundene spesielt for innsatsen i valgkampen.

Målt i antall stemmer er vår side den største. Det snakkes om sosialdemokrati i krise. Vårt parti er fortsatt blant de sterkeste, minnet Ap-lederen om.

Den videre debatten etter Støres åpningstale skjer bak lukkede dører.