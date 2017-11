– Siv Jensen må svare på hva som egentlig har skjedd i SSB-saken

Ved midnatt natt til mandag gir Christine Meyer av som SSB-direktør. Men bråket knyttet til Statistisk sentralbyrå (SSB) er ikke over av den grunn.

Venstre, som sitter i samtaler med Høyre og Frp om eventuelt regjeringssamarbeid, krever at finansminister Siv Jensen (Frp) rydder opp.

– Akkurat nå synes jeg situasjonen virker ganske kaotisk. Det kommer veldig motstridende informasjon, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Aftenposten.

Bør gi informasjon «kjempefort»

– Det som er viktig nå, er at finansministeren klarlegger hva som egentlig har skjedd, og at vi får klarlagt at vi har et fritt SSB som trekker konklusjoner på eget grunnlag og ikke blir instruert av Finansdepartementet, poengterer Grande.

– Er dette en sak for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité?

– Ja, jeg tror det er lurt at kontrollkomiteen ser på dette. I hvert fall bør finansministeren sørge for at det kjempefort kommer avklarende informasjon så det blir klart for Stortinget hva som egentlig har skjedd.

Fakta: Striden i Statistisk sentralbyrå (SSB) Adm. direktør Christine Meyer har lenge jobbet med å omorganisere SSB. En rapport fra et internt SSB-utvalg i vinter foreslår å kreve internasjonal publisering fra forskerne i SSB. Forskere som ikke oppfylte dette skulle flyttes ut av avdelingen. I høst ble det kjent at 25 navngitte forskere skulle flyttes ut. Dette var forskere som i stor grad sto for beregninger inn mot inntektsoppgjørene, departementene og offentlige utvalg. Organisasjonene i arbeidslivet og andre røster ble bekymret for disse leveransene. Det har også vært politisk strid rundt Meyers positive uttalelser om innvandring noen dager før hun startet i SSB-jobben. De siste ukene har uroen økt. Det har vært flere møter mellom Finansdepartementet og Meyer. Noen av dem har vært med finansministeren som deltager. Klimaks kom fredag. Da hadde Meyer med advokat til det avtalte møtet med Siv Jensen. Finansministeren godtok ikke advokaten og møtet ble bare med embetsverket. Så gikk Meyer tilbake til SSB og kritiserte departementet og Jensen. Finansministeren svarte senere med at hun ikke hadde tillit til Meyer. Rett før og etter dette har Meyer og departementet forhandlet om en sluttavtale. Den ble ferdig søndag ettermiddag.

SV ber kontrollkomiteen stille spørsmål

Også SV, Ap og KrF ber om flere svar i SSB-saken, melder NTB.

SVs representant i komiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, ber komiteen spørre finansministeren om forhold som kom frem i VG mandag.

I et VG-intervju sier Meyer at hun fikk beskjed fra Finansdepartementet om at alt ville «gå fint» om innvandringsforskeren Erling Holmøy fikk beholde jobben i SSBs forskningsavdeling. Dette avvises av departementet.

– Vi må få klarhet i hvilken kontakt det har vært mellom Finansdepartementet og SSB-direktøren, og om Jensen har forsøkt å påvirke prosessen i SSB politisk. Politisk manipulering av SSB er alvorlig og åpenbart i strid med regelverket, sier han.

Samtidig vil SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, stille skriftlig spørsmål til finansministeren for å få klarhet i hvordan departementet har håndtert omorganiseringen av SSB.

Høyre: - Uheldig situasjon

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, sier hans parti foreløpig ikke har tatt stilling til kravet om at kontrollkomiteen bør inn i SSB-saken.

– Hvem har mest ansvar for situasjonen som har oppstått?

– Det skal ikke jeg kommentere. Om dette blir en sak for kontrollkomiteen, er det vel noe av det de skal se på.

Giske: Vi mangler gode svar

KrF og Arbeiderpartiet mener det er alvorlig dersom finansminister Siv Jensen (Frp) aktivt har prøvd å gripe inn i enkeltpersoners ansettelsesforhold i SSB.

– Her mangler vi gode svar, slår Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske fast overfor NRK.

– Det Christine Meyer sier i VG, er ganske oppsiktsvekkende. Hvis Finansdepartementet har blandet seg borti stillingsplasseringen for enkeltforskere, enkeltprosjekter, så er det brudd med den uavhengigheten SSB har etter loven, sier Giske.

Han krever at Jensen kommer på banen og forklarer seg.

Hareide: Overrasket over påstander om telefonsamtale

KrF-leder Knut Arild Hareide er også overrasket over påstandene som kommer frem i VG.

– Vi skal kunne stole på SSB uavhengig av hvilken politisk farge det er på statsråden i Finansdepartementet. Her kommer det altså frem informasjon der en går inn i enkeltpersoner og enkeltsaker, sier han til NRK.

– Vi skal ikke trekke noen konklusjoner før vi har hørt Siv Jensens forklaring på denne informasjonen som er kommet i natt. Men det er viktig at Finansdepartementet nå tydeliggjør og rydder opp i hvilken informasjon og hvilke ordrer som er gitt til Christine Meyer, sier Hareide.