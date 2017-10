Ny ungdomspartileder: Ja til Venstre i regjering

Fredag åpner Unge Venstre sitt landsmøte på Sola i Stavanger, med besøk fra Venstre-leder Trine Skei Grande.

Det heteste temaet i Venstre om dagen er om partiet skal gå inn i regjering sammen med Høyre og Frp eller ikke.

Påtroppende leder for ungdomsorganisasjonen, Sondre Hansmark Persen fra Askøy i Hordaland, er positiv til regjeringsdeltagelse.

– Unge Venstres landsmøte har vært tydelige på at vi vil inn i regjering og at regjeringsdeltagelse har selvstendig verdi, sier Persen til Aftenposten.

Har ikke problemer med Frp-samarbeid

Han understreker at han har stor tillit til at Grande og hennes forhandlingsteam vil gjøre gode vurderinger i denne saken.

– Er tanken på å skulle sitte i regjering med Frp problematisk for deg?

– For meg spiller det ingen rolle hvilken farge partiene har eller hva de heter. Det viktige for meg er politisk gjennomslag. Om vi får gjennomslag for å ta vare på folk på flukt og å gjøre noe med klimautslippene, bør vi gå inn i regjering, mener Persen.

– Mange i Venstre og KrF har pekt på at innvandringsminister Sylvi Listhaugs retorikk har bidratt til et dårligere samarbeidsklima på borgerlig side. Er du enig i dette?

– Retorikken er en utfordring. Men det er politikken som avgjør. De siste årene er det blitt tatt imot flere kvoteflyktninger. Og vi har sørget for at asylbarn som Ap kastet ut, har fått bli.

Ingen ny samarbeidsdebatt

Unge Venstres vedtok på landsmøtet i fjor at ungdomsorganisasjonen helst ønsker en blågrønn regjering, men også er åpen for andre samarbeidskonstellasjoner om dette gir gjennomslag.

Det skal ikke behandles noen ny uttalelse på dette landsmøtet.

– Det vi vedtok i fjor, ligger fast. Unge Venstre er veldig positive til at Venstre nå er klare til å forhandle, sier Persen.

– Må søke makt

Også avtroppende Unge Venstre-leder Tord Hustveit (25) er positiv til at Venstre kan gå inn i regjering.

– Jeg mener vi må gjøre det som gir størst politisk gjennomslag og at Venstre må søke makt. Jeg har tillit til at stortingsgruppen og Trine Skei Grande vil ta en klok beslutning når de vet hvor landskapet ligger etter forhandlinger, sier Hustveit.

– Er Unge Venstre blant kreftene i Venstre som er mest positive til at partiet skal gå inn i regjering?

– Jeg tror man finner de samme uenighetene i Unge Venstre som man gjør i Venstre. Men samtidig tror jeg kanskje flere i Unge Venstre ser verdien av politisk gjennomslag og at vi må søke makt for å få Norge i den retningen vi ønsker.