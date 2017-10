I 2013 hadde Statoil 25500 ansatte. Nå er tallet 21 000. Spareprogrammet virker. Selskapet fikk et resultat på 2,35 milliarder dollar for tredje kvartal, noe under det som var ventet på forhånd. Men det er fire ganger bedre enn samme periode i fjor da resultatet var 636 millioner dollar.

– Statoil gjør mer for mindre, forkynte pressemeldingen fra selskapet.

Statoil-sjefen Eldar Sætre sier:

– Investeringene er kuttet med 1 milliard dollar (rundt åtte milliarder kroner,) takket være hardt arbeid i organisasjonen og tett samarbeid med leverandørene.

I tillegg til spareprogrammet har selskapet fått drahjelp av en stigende oljepris og gode gasspriser.

Aksjonærene liker det

Da oljeprisen startet nedturen lå aksjekursen i Statoil på 177 kroner. Da var oljeprisen godt over 100 dollar fatet. Onsdag ble et fat nordsjøolje omsatt til 58 dollar og aksjekursen var på 162 kroner. Så mens oljeprisen nesten har falt 50 prosent, har Statoils aksjekurs falt mindre enn 10 prosent.

Staten er den største aksjonæren i Statoil og eier 67 prosent av selskapet.

Tror på olje og gass

Eldar Sætre, som nylig har fått fornyet tillit som konsernsjef, har tro på olje og gass. Statoil justerer rett nok ned sine anslag for oljeprisen. Statoil har tidligere sagt at selskapet tror oljeprisen vil passere 75 dollar i 2020, nå skyver de på dette til 2022.

Les intervjuet med Statoil-sjefen: Vil utvinne mer olje for å redde klima

Gassprisen har økt betraktelig og bidratt til at Statoil leverte et tredjekvartals resultat som var fire gange bedre enn samme periode i fjor. Sætre var mer forsiktig med å spå om gassprisen fremover, men la ikke skjul på at han er optimist.

Vil produsere mer

Statoil forventer at produksjonen av olje og gass øker med 6 prosent i 2017.

– Vi opprettholder målet om produksjonsvekst på tre prosent frem til 2020, sa Sætre på pressekonferansen torsdag.

I et omfattende rørledningssystem fraktes norsk gass til Europa, mer enn 100 milliarder kubikkmeter i fjor.

Statoil er operatør for store deler av dette.

Mer gass til Europa

– Hvilke utfordringer ser du for norsk gass på det europeiske markedet?

– Vi ser en sterk satsing på fornybar energi, men den fornybare energien trenger en partner for å si det slik. Det er ikke kull, men naturgass er et godt alternativ, sier Sætre som mener at atomkraft ikke er spesielt aktuelt.

Han minner om at britene i april hadde sin første kullfrie dag siden den industrielle revolusjonen.

– Vi ser god plass for gass i Europa fremover, ikke bare i kraftforsyningen. Den kan også erstatte olje og diesel i transportsektoren og bidra til mindre utslipp, sier Statoil-sjefen.

I USA har det vært i revolusjon med såkalt skifergass. Sætre tror ikke noe på at det vil bli noen omfattende skifergassproduksjon i Europa.

– Men for noen år siden ble det spådd at amerikansk skifergass ville flomme over det europeiske markedet?

– Markedet for LNG (nedkjølt flytende gass som kan fraktes på skip) er et globalt marked. Vi ser at amerikansk LNG er fleksibel og leveres der prisene er best, og det asiatiske markedet har styrket seg, sier Statoil-sjefen.