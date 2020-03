Unge Venstre håper nye koster kan redde et parti i krise

– Venstre er i en dyp indre krise. Vi tror at partiet har behov for fornyelse og nye profiler, sier Unge Venstres nestleder Ane Breivik til NTB.

Valgkomiteen satt torsdag samlet på Gardermoen med den vanskelige oppgaven å lage en innstilling til hvem landsmøtet bør velge som leder og nestledere. Den må gjerne være enstemmig, mener Breivik, men tilføyer:

– Det bør være såpass stort rom i Venstre at vi kan markere uenighet og dissens.

Hun sier elendige meningsmålinger ikke er noen grunn til å legge lokk på diskusjonen.

– Vi tåler alt nå, sier hun.

Unge Venstre har foreslått Sveinung Rotevatn som leder og Guri Melby og Iselin Nybø som nestledere. De speiler bedre den store andelen unge blant partiets velgere, mener Breivik.

Elvestuen til angrep

Nestleder Ola Elvestuen har imidlertid signalisert at han tar opp kampen om plassen i ledelsen, selv om partileder Trine Skei Grande kastet ham ut av regjeringen i januar.

Breivik mener Elvestuens krasse utfall mot lederen overfor TV 2 onsdag er en konsekvens av at det er lagt lokk på en åpen debatt. Hun savner diskusjon om hva ledervalget betyr for partiets strategi og veien videre.

– Partiet har ikke hatt den sunne og åpne diskusjonen vi kunne hatt. Jeg tror det er positivt om vi kan få en åpen og redelig lederdebatt, framfor det vi har nå: Hvisking i gangene og hemmelige kilder i mediene. Det har vært usunt og skadelig for partiet, sier Breivik, og gjør det klart at det er ledelsen og ikke valgkomiteen hun klandrer for at prosessen er blitt slik.

Oppsiktsvekkende intervju

Diskusjonen om hvem som skal lede partiet har pågått i lang tid. Den skjøt imidlertid fart igjen da nestleder Elvestuen i et intervju med TV 2 gikk hardt ut mot partileder Trine Skei Grande.

– Trine har nok først og fremst lyttet til seg selv for å sikre egen posisjon, sa han.

Elvestuen ble vraket som klima- og miljøminister da Frp gikk ut av regjeringen i januar. Inn i regjeringen kom både Sveinung Rotevatn og Abid Raja, som begge er foreslått inn i partiledelsen.

Grepet ble tolket som et maktgrep fra Grande, en analyse Elvestuen nå tydelig har sagt at han deler.

Langvarig debatt

Bak lederdiskusjonen ligger dyp bekymring for den dårlige oppslutningen blant velgerne. Venstre har omtrent ikke har vært over sperregrensen siden partiet gikk inn i regjeringen for over to år siden.

Det interne kravet om fornyelse har vokst i styrke, og mange Venstre-folk mener dagens ledelse har forspilt sin mulighet til å løfte partiet. Grande har ledet Venstre siden 2010, mens Elvestuen og hans nestlederkollega Terje Breivik har hatt sine verv siden henholdsvis 2008 og 2012.

Samtidig har opprivende personkonflikter preget Venstre. Hardest gikk det for seg da Grande for åpen mikrofon og i andres påhør for halvannet år siden skjelte ut Raja, noe hun senere måtte beklage. Nå er budskapet at de to har skværet opp, og tårene fløt da Grande overlot posten som kulturminister til nettopp Raja i januar.

Grande kan dermed ha klart å sikre sin posisjon gjennom å gi Raja og Rotevatn statsrådsposter.

Uavhengig av ledelsen

Samtidig sier ikke navngitte kilder til NRK at valgkomiteen to ganger det siste halvåret oppfordret Grande til å frivillig å kaste inn håndkleet.

Valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen har understreket at komiteen arbeider uavhengig av ledelsen og ikke bidro da statsrådskabalen ble lagt.

Venstre skal velge ny partiledelse på sitt landsmøte 17.–19. april.