Frp tilbake ved forhandlingsbordet om oljeskatt

– Det er en veldig alvorlig situasjon. Vi få håpe at jeg fikk brukt tiden min godt i går kveld. Så får vi se, sa Jensen før forhandlingsstart fredag formiddag.

– Vi vil gjerne være med på en bred løsning. Men det forutsetter en løsning som utløser aktivitet, verdiskapning og sysselsetting, sa hun.

Det partiene forhandler om, er en midlertidig utsettelse av skatteregningen for oljeselskapene i kjølvannet av koronakrise, økonomisk bråstopp og kraftig oljeprisfall.

Håpet er at utsettelsen skal frigjøre pengesummer i 100-milliardersklassen til nye investeringer nå. Men blir ordningen for lukrativ for oljeselskapene, kan konsekvensen bli tapte skatteinntekter for staten på sikt.

Selskapsskatt

Etter det NTB kjenner til, har en hoveduenighet i sluttfasen vært hvorvidt man skal åpne for direkte utgiftsføring på selskapsskatten. Dette er noe oljebransjen har ønsket seg sterkt og som også har vært et krav fra Frp.

Jensen understreket på vei inn til møtet at det ikke er nødvendig å bruke flere milliarder kroner av skattebetalernes penger hvis man ikke må. På spørsmål om hvordan man skal få til det, svarte hun:

– Det er gjennom å skru på flere av elementene i petroleumsskatten, deriblant selskapsskatten. Da kan du gjøre det uten at det koster staten en krone.

Smitteeffekt

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har advart kraftig mot en slik endring fordi det da vil være fare for «uheldige smitteeffekter» til andre næringer.

– Jeg er ikke så bekymret for politiske beslutninger som er godt gjennomtenkte, og som sikrer at vi når mål ute i samfunnet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

– Skattesystemet er der for at vi kan få det til å treffe riktig i forhold til det, at det skaper jobber, skaper investeringer, og at det når de målene vi kan sette å miljø.

I likhet med de øvrige forhandlerne understreket han behovet for å få på pass en ordning som vil sikre norske arbeidsplasser, inntekter til staten og den industrien som skal hjelpe landet med det grønne skiftet.

Et annet kjernepunkt i innspurten av forhandlingene har vært realisering av en terminal på Veidnes i Finnmark for ilandføring av olje fra Johan Castberg-feltet.