Oljegjengen samlet rundt forhandlingsbordet igjen

Oppgitt og frustrert over manglende fremgang tok Frp-leder Siv Jensen en tenkepause i forhandlingene torsdag. Men etter en halvtimes møte fredag formiddag var hun mer optimistisk.

– Jeg tenker at vi nå skal bruke litt mer tid i løpet av dagen. Jeg må si jeg syns det er veldig bra at den «time out»-en vi hadde i går har gjort at vi kan fortsette samtalene i dag, sa Jensen til NTB da hun kom ut.

Ballen ble så sparket tilbake til regjeringen for nye svar og beregninger.

– Det er noen interessante problemstillinger som må kvitteres ut og drøftes, og det jobber vi med, sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Skatteutsettelse

Forhandlingene går nå mellom de parlamentariske lederne på Stortinget etter at finanspolitikerne måtte kaste inn håndkleet tidligere i uka.

Det partiene forhandler om, er en midlertidig utsettelse av skatteregningen for oljeselskapene i kjølvannet av koronakrise, økonomisk bråstopp og kraftig oljeprisfall.

Håpet er at utsettelsen skal frigjøre pengesummer i 100-milliardersklassen til nye investeringer.

Men blir ordningen for lukrativ for oljeselskapene, kan konsekvensen bli tapte skatteinntekter for staten på sikt.

Selskapsskatt

En hoveduenighet i sluttfasen har vært hvorvidt man skal åpne for direkte utgiftsføring på selskapsskatten. Dette er noe oljebransjen har ønsket seg sterkt, og som også har vært et krav fra Frp.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har på sin side advart kraftig mot en slik endring fordi det da vil være fare for at andre næringer krever det samme.

«En risikerer dermed å uthule selskapsskatten på sikt», skriver Sanner i et brev til Stortinget.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er ikke fullt så urolig.

– Jeg er ikke så bekymret for politiske beslutninger som er godt gjennomtenkte, og som sikrer at vi når mål ute i samfunnet, sier Støre til NTB.

– Skattesystemet er der for at vi kan få det til å treffe riktig i forhold til det, at det skaper jobber, skaper investeringer, og at det når de målene vi kan sette på miljø, sier han.

Vil verne skatteinntektene

De tre opposisjonspartienes oppfatning er at en løsning der direkte utgiftsføring på selskapsskatten er med, kan gjøre det mulig å finne en løsning som utløser nok midler til nye investeringer til at skatteutsettelsen får ønsket effekt, uten at staten taper skatteinntekter på sikt.

Jensen understreker at det ikke er nødvendig å bruke flere milliarder kroner av skattebetalernes penger hvis man ikke må.

På spørsmål om hvordan man skal få til det, svarer hun slik:

– Det er gjennom å skru på flere av elementene i petroleumsskatten, deriblant selskapsskatten. Da kan du gjøre det uten at det koster staten en krone.

Et annet kjernepunkt i innspurten av forhandlingene har vært realisering av en terminal på Veidnes i Finnmark for ilandføring av olje fra Johan Castberg-feltet. Ulike modeller lå på bordet fredag.

Ulike forslag kan dessuten åpne for at feltene Noaka og Wisting blir realisert.