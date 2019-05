Opposisjonen om Kallmyrs au pair-trøbbel: – Det fremstår ikke som heldig

De tre store opposisjonspartiene, Ap, Sp og SV, er kritiske til justisminister Jøran Kallmyrs håndtering av au pair-saken og mener mer uro rundt landets justisminister er uheldig.

Aftenposten avslører onsdag at au pairen til justisminister Jøran Kallmyr fikk én dags frist på å forlate landet 10. mai. UDI mener hun har jobbet ulovlig for familien siden august i fjor.

Statsminister Erna Solberg sa til Aftenposten onsdag at hun fortsatt har tillit til Kallmyr som justisminister.

SV: Må vurdere suspensjon

– Det er oppsiktsvekkende at det blir uro og personlig fokus på nok en justisminister fra Frp, sier SVs justispolitiske talsperson Petter Eide.

Jøran Kallmyr er den syvende Frp-statsråden som har styrt departementet siden 2013: Anders Anundsen, Per-Willy Amundsen, Sylvi Listhaug, Per Sandberg (konstituert), Tor Mikkel Wara og Jon Georg Dale (konstituert).

Eide legger til at han vil være forsiktig med å dømme Kallmyr på bakgrunn av det som er kommet frem i saken til nå.

Au pairen fikk én dag på å forlate landet og har reist tilbake til Filippinene. Hennes advokat, Ingvild Boe Hornburg, sier au pairen vil klage på vedtaket, som hun mener er fattet på feil grunnlag og beror på en misforståelse.

– Det vil være en vanskelig situasjon om justisministeren blir etterforsket for lovbrudd, sier Eide.

Han viser til at dersom en au pair har jobbet uten tillatelse, er det et lovbrudd som må politianmeldes.

– Kallmyr kan ikke være sjef for politiet dersom han eller kona etterforskes for bruk av svart arbeid, sier han. Han mener at justisministeren i en slik situasjon må ta permisjon eller suspenderes.

Utlendingsnemnda har etter utlendingsloven plikt til å anmelde personer som bruker arbeidskraft fra personer som ikke har nødvendige tillatelser.

Ap vil avvikle au pair-ordningen

– Det fremstår ikke som heldig, sier Ap-nestleder Hadia Tajik om justisministerens au pair-problemer. Hun understreker at hun bare kjenner saken fra Aftenposten.

– Justisministeren har ansvar for lover og regler. Det er en rimelig forventning at han følger disse, sier hun.

– Dersom dette ender med anmeldelse, kan han da sitte eller må han suspenderes eller ta permisjon?

– Det er et hypotetisk spørsmål, men som jeg sier, er ikke saken heldig.

Tajik minner om at Ap ønsker å avvikle hele au pair-ordningene, fordi det er en ordning som lett kan utnyttes.

– Mange kvinner forteller at de blir underbetalt arbeidskraft i stedet for å være på kulturutveksling, slik ordningen er ment å være, sier Tajik.

Stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV mener at denne saken burde være spikeren i kista til hele au-pair ordningen.

– Den legger til rette for utnyttelse og ulovligheter. Få er så sårbare som en Au pair, skriver hun i en e-post.

Arnstad: Kan bli en utfordring for statsministeren

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad synes ikke forklaringene til Kallmyr står til troende.

– Jeg er overrasket over at han som har hatt au pair før, ikke kjente bedre til regelverket og tolket det feil. Han har hatt en person boende over lengre tid uten at hun har hatt noen oppgaver i hjemmet. Det blir litt lettvint fra hans side, sier hun.

Hun legger til at det er lov å gjøre en feil og erkjenne at du ikke har brukt ordningen riktig.

– Men han sier at han har misforstått regelverket. Det er for lettvint, sier hun.

– Dersom UDI politianmelder ham, må han da ta permisjon eller suspenderes?

– Om det blir tilfellet, er det en utfordring som statsministeren skal få tygge på. Jeg vil ikke foregripe noen konklusjon, men det blir vanskelig om han blir anmeldt av egen etat og etterforsket av politiet som han er statsråd for, sier hun.