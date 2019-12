Støre stempler Listhaug som «omstillingsfornekter»

Opposisjonslederen kom med flere skarpe utfall mot den nye olje- og energiministeren da han torsdag holdt sin oppsummerende pressekonferanse før jul.

Støre viste blant annet til hvordan Listhaug tidligere har sagt at havvind vil bidra til «forsøpling av vårt havrom».

– Det er ikke den partneren den industrien trenger, sa Støre.

– Jeg mener at det å si at havvind er forsøpling av havrommet, er å gå med ryggen inn i fremtiden.

Stor omstilling i vente

Støre viste til at norsk industri skal gjennom en stor omstilling i årene som kommer.

Han trekker spesielt frem havvind, hydrogen og fangst og lagring av CO2, såkalt CCS, som viktig for å skape nye, grønne arbeidsplasser i Norge.

– Det er et stort politisk prosjekt. Og jeg opplever at Sylvi Listhaug ikke er den som leverer på det prosjektet. Hun har vært klimafornekter, og dermed blir hun egentlig en omstillingsfornekter, for hun vil ikke gå offensivt inn i å bidra til å utvikle industrien vår slik at den kutter utslipp og skaper arbeidsplasser, utdyper Støre overfor NTB.

Han sier han ikke har møtt én klimafornekter blant dem som arbeider i sektoren.

– De er fullt klar over hvilke utfordringer som kommer.

Ikke lettet

Under pressekonferansen fremhevet Støre også at Listhaug er en klar stemme som opposisjonen kan argumentere mot, og at det kan være opplysende for debatten.

Listhaug har vært kjent for sin ofte uforsonlige tone i asyl- og innvandringspolitikken, og i fjor måtte hun gå av som justisminister etter å ha anklaget Ap for å være mer opptatt av å beskytte terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

Er du egentlig litt lettet over utnevnelsen? ville en av journalistene på Støres juleavslutning vite. Men det mente Støre ville være en grov feilbruk av ordet lettelse.

– Hun er jo medlem av denne regjeringens ambulerende vikarbyrå, sa han og viste til at Listhaug nå er på sin femte post som statsråd.

– Jeg er ikke lettet for det. Jeg tror det er et bidrag til feil politikk.