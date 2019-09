Mot kraftig tilbakegang for Ap. Men LO og AUF freder partiledelsen.

Ved valget i 2017 gikk Ap tilbake 3,5 prosentpoeng til 27,4 prosents oppslutning. Etter nye to år med den blåeste regjeringen etter krigen, faller Ap ytterligere til rundt 25 prosent, ifølge prognosene.

– Ap må ha langt større ambisjoner enn det som nå ligger an til å bli resultatet, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

Kjetil Blom Haugstulen

– Kan et Ap med et historisk dårlig valgresultat unngå en debatt om ledelsen?

– Det er ikke tema. Jeg synes at Ap har gjort en god valgkamp, og de har løftet frem mange av de sakene som er viktige for våre medlemmer, sier LO-lederen og viser konkret til faste hele stillinger i helsesektoren, stans av konkurranseutsetting og et seriøst arbeidsliv.

Jørn Eggum, leder for Fellesforbundet, som er LOs største i privat sektor, er misfornøyd med valgresultatet:

– Det er et valgresultat som er langt under det vi hadde forventet å havne på. Samtidig er det et resultat som viser at det er flere partier som kjemper om stemmer i år enn før. Og det gledelige når Ap ikke får et så godt resultat, er at det i hvert fall ikke er en høyrevind som blåser over landet, sier han.

Eggum ønsker heller ikke å kreve endringer i ledelsen nå.

Olav Olsen

– Nå skal vi evaluere valgkampen

– Vil resultatet få noen konsekvenser innad i partiet og for ledelsen?

– Det er altfor tidlig å si noe om det. Vi hadde et enormt godt valg i 2015 med stang inn i en rekke kommuner. Nå skal vi evaluere valgkampen. Det som er spennende nå er hvem Ap skal samarbeide med, og hva slags politisk plattform det eventuelt skal føre til.

Ketil Blom Haugstulen

- Er du glad for at det skjer en kraftig venstredreining?

– Det er veldig bra at høyrekreftene i norske kommuner begrenses, sier Eggum.

Ketil Blom Haugstulen

AUF: Ingen lederdebatt

AUF-leder Ina Libak sier at det ikke kommer til å bli noen lederdebatt.

– AUF stiller seg fullt og helt bak den ledelsen vi har i dag, sier hun.

– Ville et grønnere Ap gjort et bedre valg?

– AUF er opptatt av å få gjennomslag i klimapolitikken. Vi er opptatt av å få gjennomslag som gjør at partiet tar klimatrusselen enda mer på alvor. Det har vi sagt klart ifra om, og det kommer vi til å fortsette å gjøre, sier hun.

Oslos finansbyråd Robert Steen mener valget «er en klar støtte til det prosjektet vi har kjørt i fire år.»

– Raymond Johansen som byrådsleder har vært klar på at vi skulle bygge et lag. De rødgrønne velgerne har satt pris på at vi har klart å bygge et lag av tre ulike partier, sier han.

Ketil Blom Haugstulen

– Ikke sikker på at vi har gjort noe feil

– Hva har Ap gjort feil?

– Jeg er ikke så sikker på at vi har gjort noe feil. Dette valget viser at vi står overfor nye utfordringer på den politiske arena, nemlig klima. Her har MDG en naturlig drive.

– Vi som har en historisk arv å ta med oss må nå være mer frempå og ta landet igjennom en rettferdig omstilling. Der sitter Ap, med sitt forhold til fagbevegelsen og lønnsmottagere, i en nøkkelrolle for å klare den omstillingen, sier Steen.

Aps nestleder Hadia Tajik tror ikke valget vil få konsekvenser for ledelsen:

– Jeg opplever at ledelsen og organisasjonen er samlet om den strategien vi har valgt. Nå sammenligner vi med et av de historisk beste resultatene våre, og jeg vil minne om at vi under valgkampen har hatt målinger lavere enn dette. Det viser at organisasjonen har klart å løfte seg gjennom valgkampen.

– Er du fornøyd med resultatet?

– Hvis dette blir resultatet, er det ikke et resultat som Ap er fornøyd med. Men vi merker oss at regjeringspartiene går markert tilbake, sier hun.

Støre: Vi er spente og slitne

Ved kommunevalget i 2015 fikk Ap en oppslutning på 33 prosent. På de fire årene som har gått, har partileder Jonas Gahr Støre mistet nærmere 10 prosentpoeng oppslutning, ifølge prognosene.

Og det skyldes ikke at en blå bølge skyller over det politiske landskapet: SV fikk 4,1 prosent og MDG 4,2 prosent oppslutning i 2015. Nå fosser begge partier frem, ifølge de foreløpige tallene.

Med dystre meningsmålinger gjennom hele valgkampen som bakteppe, ankom Ap-ledelsen valgvaken i Folkets Hus på Youngstorget klokken 20.30.

Og der ble partileder Jonas Gahr Støre møtt av stående, taktfast applaus fra hundrevis av partimedlemmer, mange kledd i kjoler og dress som om de skulle feire en seier.

– Jeg tenker at vi er spente og slitne, og begge deler er lov, sier partileder Jonas Gahr Støre, som åpnet valgvaken med partisekretær Kjersti Stenseng.

Ingen opplagt arvtager til Støre

Frustrasjonen over svake meningsmålinger pleier vanligvis å utløse en og annen lokal utblåsning med krav om nye koster i partiledelsen. I valgkampen har partifeller sentralt og lokalt vært lojale mot Ap-ledelsen.

Det betyr ikke alt er fryd og gammen. Ap har nå gått tilbake ved to valg på rad med den blåeste regjeringen Norge har hatt etter krigen. Det er flere årsaker til at Støre har unngått en åpen lederdebatt.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har et nært samarbeid med Støre og har hele tiden gitt signaler om at LO støtter Støre.

Mangel på en opplagt og samlende arvtager. Sårene etter Metoo-saken som førte til nestleder Trond Giskes avgang er heller ikke leget.

Stor enighet innad om program og politisk kurs. Få tegn til opposisjon og fløydannelser i partiet.

Før ferien avviste Støre at ledelsen bør vurdere sine stillinger hvis valgresultatet ble så dårlig som målingene varslet:

– Nei. Det er ikke jeg som er på valg, sa Støre den gang.