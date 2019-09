På neste års landsmøte skal partiet velge ny ledelse. Så langt har bare Trine Skei Grande fra ledelsen gjort det klart at hun søker gjenvalg.

Nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen har foreløpig ikke svart på om de ønsker å fortsette.

Samtidig går diskusjonen internt om partiets ledelse bør fornyes, etter det dårlige valgresultatet.

I årets kommunevalg fikk Venstre et valgresultat på 3,9 prosent. Det er nøyaktig det samme resultatet som Venstre fikk i stortingsvalget i 2009, og som da fikk Lars Sponheim til å trekke seg som partileder.

Fredag skrev Abid Raja en kronikk i Aftenposten, der han presenterer sin visjon for Venstres fremtid og hvordan partiet skal forene by og land. Mye tyder på at Raja har en høy stjerne hos Venstres ordførere når det er snakk om lederkabalen som skal legges i Venstre.

– Raja er en bygutt, men er også opptatt av distriktene

Lena Landsverk, ordfører i Vanylven i Møre og Romsdal, mener Trine Skei Grande har vært en veldig god leder, samtidig som hun trekker frem Abid Raja som en hun mener bør inn i ledelsen.

– Trine Skei Grande har vært en veldig god leder, en fantastisk taler og opptatt av å samle laget. Jeg er positiv til henne som leder, samtidig som jeg forstår at man må ha en debatt om ledelsen når vi havner under sperregrensen, sier Landsverk.

– Jeg har veldig sansen for Abid Raja og mener han må komme inn i ledertrioen når det blir et skifte. Valgkomiteen skal nå først gjøre sitt arbeid, så får vi se hva de lander på. Abid er en bygutt, men reiser land og strand rundt og er opptatt av at distriktene er viktige. Jeg ønsker også Alfred Bjørlo inn i ledelsen, og så må vi ha en kvinne i ledertrioen. Det viktige nå er at vi får flere synlige ledere, både i ministerposter og i ledelsen, sier Landsverk.

Alfred Bjørlo er ordfører i Stad i Sogn og Fjordane og oppnådde hele 36 prosent av Venstre-stemmene. Han er i utlandet og ønsker ikke å kommentere lederdebatten lørdag formiddag, men sa til Aftenposten torsdag at partiet må se med friske øyne på alt.

– Vi må legge en ny, helhetlig kabal der man åpent ser på hele sammensetningen av ledelsen, sier Bjørlo.

Abid Rajas innlegg vil leses som en jobbsøknad

– Distriktspolitikken må løftes

Eivind Brenna, ordfører i Valdres i Oppland, sier at det er naturlig å ta lederdebatten på landsmøtet til våren.

– Jeg er en av Trines tilhengere, men det er ikke mye vi har fått til i det siste. Generelt er jeg opptatt av at vi må ha en mye sterkere distriktspolitikk. Abid Raja har jo vist tendenser til det, sammen med Bjørlo, så klart, som er en distriktsfyr, mener Brenna.

– Hvis det skal skje en lederfornyelse, må Raja være med

Gunhild Berge Stang, ordfører i Fjaler i Sogn og Fjordane, sier hun vil avvente valgkomiteens arbeid før hun kommenterer lederdebatten.

– Jeg vil vente til de kommer med en konklusjon.

– Hva tenker du om Abid Rajas rolle fremover?

– Hvis det skal skje en fornyelse i ledelsen, må han være med på laget. Han spiller en viktig rolle i Venstre, og han inspirerer og begeistrer når han kommer på besøk ulike steder i landet, sier Berge Stang.

– Situasjonen er sammensatt

Ingebjørg Winjum, ordfører i Granvin i Hordaland, mener det er naturlig at det blir en diskusjon om ledelsen etter det dårlige valgresultatet.

– Samtidig er det flere årsaker til at det går så dårlig. Jeg mener at Venstre har valgt feil retning. Det startet når de inngikk samarbeid med Høyre og Frp i regjering. For meg er Venstre et sosialistisk sentrumsparti, og det har forsvunnet. Det mener jeg er den viktigste grunnen til at det går dårlig, sier Winjum.

– Det kan også ha noe med ledelsen å gjøre, situasjonen er sammensatt. Men dette vil jeg ikke si noe om nå. Valgkomiteen må få jobbe med dette i fred, sier Winjum.

Venstre har tilsammen seks ordførere rundt om i landet. Aftenposten har snakket med fire av dem, mens to ikke ønsket å kommentere lederdebatten.