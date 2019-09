Et steinkast fra fiskedisken til Dragøy AS på kjøpesenteret Jekta i Tromsø er Erna Solberg i ferd med å gjøre seg klar foran et TV-kamera. Tett inntil henne står Hans Petter Kvaal og smiler bredt.

Høyres ordførerkandidat i Tromsø har akkurat gått fra butikk til butikk på kjøpesenteret sammen med selveste statsministeren, som sjenerøst har delt ut drops med Høyre-logo og håndtrykk.