En av de sakene som har vakt sterk strid kysten rundt, utbygging av vindmøller på land, kan bli lagt i en skuff. Striden rundt forslaget om hvilke områder som kan bli pekt ut som aktuelle, ser ut til å skremme politikere i flere partier.

– Det er ikke sikkert at det blir noen nasjonal ramme for vindkraft på land. Vi har ikke tatt stilling til dette enda, sa statsminister Erna Solberg et intervju med Bergens Tidende før helgen.