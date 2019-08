Oslo Frps absolutte krav før landsstyremøtet: staten og kommunene må betale mer – bilistene mindre

Lørdag formiddag sto Frps valgbod på Karl Johan tom. På Tveitasenteret var 10–15 Frp-ere samlet til Oslo Frps valgkampåpning. Denne uken fikk Frp en oppslutning på rekordsvake 6,8 prosent i Aftenpostens første måling etter sommerferien. Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde skyldte på mediene og lite gjennomslag i regjeringen da han skulle forklare Frps svake stilling på målingene.

I Frp er blikket vendt mot søndagens hasteinnkalte landsstyremøte, der partileder Siv Jensen skal lette på sløret om bompengeforhandlingene. På forhånd har stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen truet med å vende regjeringen ryggen om Frp ikke får nok gjennomslag.

– Søndagens møte blir spennende, men jeg tror det mer blir et møte der vi orienteres om hvordan diskusjonen går, sier Christian Tybring-Gjedde, sentralstyremedlem og stortingsrepresentant.

– Nå er det Frps tur

Han mener bompengeforhandlingene er en test på KrF og Venstres vilje og Erna Solbergs evner som leder.

– De har fått mye gjennomslag. Nå er det Frps tur. Får vi ikke det, så er det også et liv i opposisjon, sier han.

Partiets førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen er klar på hva som må komme ut av forhandlingene.

– Vi ønsker at staten skal ta 80 prosent andel i de store samferdselsprosjektene, i dag er satsen 50 prosent. I tillegg må kommunene gå inn med en andel. Det er våre to absolutte krav for å senke bompengeandelen, sier Stenersen og får støtte fra Tybring-Gjedde.

Kortene tett til brystet

De fire regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF har forhandlet om bompenger siden før sommerferien, etter at Frps landsstyre i juni stilte seks krav for å lette bompengebelastningen.

En kilde i Frps stortingsgruppe regner med at partiledelsen har kalt inn landsstyret for å selge inn politiske bompengeseire og håper at det vil være nok. Slik kan man internt forankre en kommende avtale med de andre partiene og slippe et møte til etter at et bompengekompromiss er lagt frem.

Fakta: Kravene fra Frps landsstyre i juni Frps landsstyre ber partiledelsen med utgangspunkt i landsmøteresolusjonen og Granavolden-plattformen å forhandle om en løsning med de andre partiene om gjennomslag på følgende områder: Stopp i nye bypakker.

Endre nullvekstmålet for biltrafikk i byer.

Slette bompengegjeld.

Kutte kostnadene i eksisterende bypakker.

Være tydelige på at de er imot veiprising.

Når staten bidrar med penger til byområdene, må det stilles strengere krav til egenandeler fra lokale myndigheter.

Nei til veiprising.

En kilde tett på forhandlingene sier at det ikke dreier seg om en ferdig forhandlet pakke.

– Det er noen elementer, og noe av dette har budsjettmessige konsekvenser, sier kilden.

Det siste betyr at det kommer friske penger, slik at staten tar en større del av regningen, noe kilder, fortalte Aftenposten tidligere i uken. Staten tar i år inn omkring 13 milliarder kroner i bompenger. Hvor stort beløpet blir neste år, må regjeringspartiene bli enige om på budsjettkonferansen 28.–29. august.

KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan, sitter i gruppen på åtte personer som i tillegg til partilederne har jobbet med denne saken.

– Jeg har ingen kommentar til at Frp har innkalt sitt landsstyre. Det pågår fortsatt forhandlinger, og det er i første rekke mellom de fire partilederne, sier Grøvan til Aftenposten.

Carl I. Hagen kommer på møtet

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen, som startet bompengeopprøret på landsmøtet i vår, sier at han kommer til å være til stede på søndagens landsstyremøte. Hagen møter for tiden på Stortinget og som medlem av stortingsgruppen har han rett til å møte i landsstyret uten tale og forslagsrett.

– Jeg kommer ikke til å si noe før møtet, jeg vil høre hva ledelsen har å si, forklarer han.

Omkring i landet er landsstyremedlemmene Aftenposten har fått tak i, forsiktige i sine kommentarer.

Himanshu Gulati, som sitter på Stortinget fra Akershus Frp, sier partiledelsen vet hvor smertegrensen går for at partiet kan være med videre i regjering.

– Jeg har full tillit til at partiledelsen har forhandlet frem en god løsning, sier han.

Intet ultimatum fra Rogaland

Bente Thorsen er leder i Rogaland Frp. Rogaland er et av de fylkene der Frp er blitt hardt presset av bompengeaksjonister. Thorsen sier at hun vil stille på søndagens landsstyremøte «med et åpent sinn».

– Jeg stiller ikke noe ultimatum på forhånd. Vi får se hva de har å presentere, og så tar vi det derfra, sier Thorsen.

Hun minner imidlertid om det forrige vedtaket fra landsstyret. Der sa Frp-politikerne blant annet nei til veiprising og ja til å slette bompengegjeld.

Frank Sve, leder av fylkespartiet i Møre og Romsdal, sto tidlig juni bak et forslag som ville sendt partiet ut av regjeringen, meldte Dagens Næringsliv den gang. Lørdag vil heller ikke han si noe om sine forventninger til det hastig innkalte møtet søndag.

– Det er uaktuelt å si et eneste komma før vi vet hva som kommer, sier han.

I Bergen har også bompengeaksjonister gjort det svært skarpt på meningsmålinger og var én gang til og med største parti. Lederen av Vestland Frp, Gustav Bahus, sto lørdag på valgstand da Aftenposten snakket med ham.

– Jeg gir ingen kommentarer, sier Bahus.

Gisle Meininger Saudland er Frps stortingsrepresentant fra Vest-Agder og medlem i energi- og miljøkomiteen.

Saudland er overfor Fædrelandsvennen tydelig på at Frp må få betydelige gjennomslag i reduksjon av bompenger for å kunne fortsette i regjering.