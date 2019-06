Venstre vil heller sitte i byråd med Miljøpartiet De Grønne enn med Frp. Fredagens utspill i Aftenposten fra Venstres gruppeleder, Hallstein Bjercke, støtte på undring i Høyre, MDG og Frp.

Litt forundret var også Aps byrådsleder, Raymond Johansen, som Aftenposten møtte på T-banen lørdag formiddag. Han var på vei fra Majorstuen til Grønland for å slutte seg til Pride-paraden.

– Venstre må få lov til å gjøre sine taktiske disposisjoner, men jeg synes det var rart, sier Johansen.

– Hvorfor var det rart?

– Venstre går til valg med en byrådslederkandidat fra Høyre som i fire år har sagt til meg at MDG har fått altfor mye gjennomslag. Så det Venstre nå gjør, er å invitere et parti til å bytte side etter at de angivelig har fått altfor mye gjennomslag der de har vært.

Bruker ikke tid på Venstres valg

– Du tar ikke dette som et tegn på at krefter i Venstre etter hvert vil snakke mer også med dere i Ap?

– Vi er fornøyd med de fire årene vi har styrt og den koalisjonen vi har vært i med SV og MDG. Venstre vil ikke gjøre noe med sidevalget sitt. Det har de avklart i bystyret, så det har jeg ikke tenkt å bruke tid og krefter på.

– Henger invitten til MDG sammen med Venstres problemer på riksplan?

– Husk på at Venstre i Oslo har vært opptatt av bompenger og opptatt av at inntekter fra bompengene også kan brukes på drift av kollektivtrafikk. Det skal de ha all honnør for, og det har vi drevet videre og forsterket. Men de har også stemt mot en del av våre miljøforslag, nå senest sammen med Rødt.

Johansen viser til at Venstre stemte nei til å bruke 25 millioner kroner på et prøveprosjekt for å stimulere til mer klimavennlige jobbreiser.

Dan P. Neegaard

Stenger døren for FNB

I mellomtiden gjør Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) store innhugg i velgermassen, også i Oslo. Politikerne i bystyret «har null respekt for andres penger og er mer glad i prestisjeprosjekter enn borgernes beste», hevder partiets førstekandidat, Bjørn Revil, i et portrettintervju med Aftenposten.

Raymond Johansen inviterer ikke Revil og listen hans til noe form for samarbeid.

– Sånn jeg har forstått FNB, har de tre hovedsaker: De vil fjerne bommene, først de nye, deretter de gamle. Så vil de skrote beboerparkeringen og øke tallet på parkeringsplasser i sentrum. Da har jeg ikke noe å samarbeide med dem om. Døren er låst og nøkkelen kastet. Jeg må være ærlig på det, sier Johansen.

– Kommer bompengepartiet til å holde stillingen?

– Man skal aldri si aldri. Paradokset er at FNB ser ut til å ha vokst i områder der folk har betalt bompenger i 30 år, og der de nå betaler mindre enn før. Systemet er blitt mer rettferdig enn før, fordi flere bidrar. Informasjon og kunnskap vil være viktig fremover, så får vi telle opp stemmene 9. september.

Valgkampens sak

– Bompengesaken blir avgjørende?

– I bystyret flytter vi på 75 milliarder kroner. Bompenger er ikke en del av det og burde ikke være noen viktig del av valgkampen, men det kan ikke jeg diktere.

– Men nå er det den helt dominerende saken?

– Akkurat nå er den det. Men om du stemmer på bompengepartiet, får du likevel bompenger. Stemmer du Frp, Høyre eller Ap, får du også bompenger. Du får bompenger uansett. Å late som du ikke gjør det, er å føre velgerne bak lyset, sier Raymond Johansen.