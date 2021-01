Ny krisemåling for Arbeiderpartiet: Verste på tre år

Jonas Gahr Støre leder nå Norges tredje største parti. Samtidig vokser Senterpartiet til nye høyder.

Arbeiderpartiets ledertrio. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng og Hadia Tajik.

De dårlige nyhetene kom tett for Arbeiderpartiet i 2020. Det nye året starter også med en solid nedtur. På Norstats måling for Aftenposten og NRK får partiet en oppslutning på 20,1 prosent.

Det er samme nivå som da Trond Giske ble tvunget til å gå av som nestleder for tre år siden. Bare litt over halvparten av dem som stemte på partiet i 2017-valget, sier at de vil gjøre det samme nå.

– Det er et nivå som er altfor lavt for Arbeiderpartiet, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Etter den katastrofale starten i 2018 klarte partiet å bygge seg opp til 29,1 prosent før året var omme. Nå har alle de nye velgerne forsvunnet igjen, til tross for at punktum er satt i varsler-saken.

–Lekker flere veier

Lederne har lagt frem forslag til nytt program og ny politikk. Likevel er oppslutningen lavere enn nesten noen gang.

Spørsmålet er om partiet finner en velfungerende vaksine mot velgerflukt før valget i september.

– De sliter med lav lojalitet, og de lekker flere veier. Det er selvsagt til Senterpartiet, men også til Høyre, SV, Rødt og til dels MDG, sier valgforsker Bernt Aardal.

Han mener akkurat det er partiets hovedutfordring nå. For tar de tydelige valg for å vinne tilbake velgere på den ene siden, kan det koste stemmer motsatt vei. Internt har også partiet alltid hatt ulike fløyer i sentrale spørsmål.

– Jeg tror det rir dem som en mare. Det er mange tema som sliter partiet litt. De blir stående midt imellom, sier Aardal.

Han mener Senterpartiet nå har tatt posisjonen som det ledende opposisjonspartiet i folks øyne.

Vedums brann

Stenseng sier den viktigste jobben er å vise frem deres alternativ til Høyre-regjeringen.

Velgerne ser ut til å mene at Trygve Slagsvold Vedum lykkes bedre med akkurat det. For samtidig som Arbeiderpartiet sliter tungt, får Senterpartiet sin største Norstat-oppslutning på denne siden av årtusenskiftet. De er nå det største partiet på venstresiden.

– Jeg ser på det som en arbeidsordre, sier Vedum.

Han legger ut om nasjonalt eierskap til naturressursene, lokal beredskap og et politi som kjenner lokalmiljøet, samt viktigheten av å sikre norske arbeidsplasser etter pandemien.

Han tror velgerne liker politikere som snakker om det de brenner for.

– Det fantastiske med Norge er at vi har både små og store steder. Har du en praktisk eller en akademisk jobb, skal du uansett ha solide arbeidsvilkår. Det brenner jeg for, sier Vedum.

Vedum eller Støre?

Men hvem blir statsminister med et valgresultat lik denne målingen? Det vil hverken Vedum eller Stenseng spekulere i.

– Arbeiderpartiet har ett mål, og det er å bli det største partiet ved valget, svarer Stenseng.

– Men ligger det i Arbeiderpartiets DNA å være med i en regjering uten å ha statsministeren?

– Vårt DNA nå er å øke oppslutningen og få en Arbeiderparti-ledet regjering. Alt annet blir energilekkasjer, sier hun.

Vedum vil heller ikke snakke om posisjoner. Valgforsker Aardal tror hverken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet er tjent med en slik diskusjon nå.

Både Rødt og MDG er under sperregrensen på målingen, men med et SV på nesten 9 prosent er det rødgrønne flertallet likevel massivt.

Akkurat det er et lysglimt for Stenseng.

Oppslutningen tynger Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet.

Reprise på krise?

Det er kanskje ingen trøst for dagens partiledelse, men ting har faktisk sett enda verre ut før for Ap. I mars 2002 fikk partiet fattige 14,2 prosent på Aftenpostens måling.

Den gang sto partiet midt i en vond lederstrid mellom Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg.

I valget året før fikk de 24,3 prosent. Aardal sier det resultatet førte til en stor selvransakelse.

Han tror et like dårlig valg vil føre til like dårlig stemning – og trolig også en debatt om Støre er den rette lederen.

– Hvis de er tilbake på nesten samme nivå i år, vil det selvsagt føre til en stor, indre diskusjon om lederskap og kanskje den politiske kursen. Det vil være en stor påkjenning for dem, jeg tror det blir enda vanskeligere i 2021 enn det var i 2001, sier Aardal.

Stenseng ser ikke for seg en lederdebatt allerede før valget hvis målingene blir like dårlige fremover.

– Debatten i partiet handler om hvordan vi kan øke oppslutningen, svarer partisekretæren.

Tungt for høyresiden

Målingen er heller ikke særlig lystig lesing for regjeringspartiene. Høyre er riktignok største parti, men luken ned til Senterpartiet er på bare 1,3 prosentpoeng.

Både Kristelig Folkeparti og Venstre havner nok en gang under sperregrensen. Erna Solberg har en formidabel oppgave foran seg om hun skal få en historisk tredjeperiode som statsminister.

Ett år etter at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering, sliter også de med å fenge velgerne. Oppslutningen er den nest svakeste siden Siv Jensen tok partiet tilbake til opposisjonen.