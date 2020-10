Abid Raja topper stortingsvalglistene til Venstre i Viken

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja fikk topplassen på Venstres stortingsvalglister i Østfold, Akershus og Buskerud. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

25. okt. 2020 14:19 Sist oppdatert nå nettopp

Solveig Schytz fikk andreplassen på Venstres stortingsvalglister i valgkretsene Østfold, Akershus og Buskerud. Foto: Geir Olsen / NTB

Det besluttet Viken Venstre søndag. Partiet er det første og eneste med felles liste for alle valgkretsene i fylket.

– Jeg er utrolig takknemlig for å være toppkandidat for hele Viken. Vår region har en rekke felles utfordringer særlig innen samferdsel som det er viktig å stå sammen om. Det er store prosjekter som Fornebubane, Ringeriksbane, dobbeltspor sørover mot Østfold og ikke minst E18 vestover. Dette er prosjekter som er viktige for vår region og som det er lettere å få realisert når vi står sammen, sier Raja i en pressemelding.

Bak kulturministeren følger Solveig Schytz, Maren Hersleth Holsen og Timo Nikolaisen på listene.