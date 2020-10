Oslo Sps Jan Bøhler: Ap har rotet det til. Ullevål sykehus kan reddes.

Tidligere Ap-topp Jan Bøhler lover at Ullevål sykehus kan reddes. Men da må tusener stemme Oslo Sp i stedet for Oslo Ap.

– Ap lar seg styre av byråkratiet, sier Oslo Sps toppkandidat, tidligere Ap-topp Jan Bøhler. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Lørdag ble Jan Bøhler enstemmig valgt til Oslo Sps listetopp foran stortingsvalget neste høst. Han varsler at kampen for å bevare Ullevål sykehus er valgsak nummer én.

Til sterke protester har Helse sør-øst vedtatt å legge ned Ullevål og å bygge et nytt sykehus på Gaustad.

– Det er Senterpartiet som har kraften til å redde Aker og Ullevål sykehus. Valgresultatet i Oslo vil ha stor betydning for regjeringsforhandlingene etter valget. Den saken alene håper jeg får mange til å stemme på oss, sier Bøhler, som meldte seg inn i Sp i oktober.

Bøhler sier at «mitt parti har rotet det til» og mener sitt forrige parti, Arbeiderpartiet. Det gjelder både i spørsmålet om Ullevål og de nye planene for Regjeringskvartalet.

– Ap har latt seg styre av byråkratiet i motsetning til oss som er nær folket. Vi vil slanke byråkratiet. Det kommer til å spare mange milliarder kroner, som vi kan saldere andre gode forslag med, sier han.

Ap, H og Frp er motpolene

– Du ber Ap-velgere om å stemme Sp for å redde Ullevål?

– Det er ikke dem jeg er opptatt av å ta stemmer fra. Sp kan flytte velgere over streken fra de borgerlige. Vi skal konsentrere oss om andre partier og hjemmesitterne.

– Du sier at Ap har «rotet det til»?

– De er på andre siden. De støtter sykehusplanene, nedleggelse og salg. Særlig Ap, Høyre og Frp er motpolene våre. Hvor mye trykk på Ullevål det blir inn i regjeringsforhandlingene, er avhengig av resultat i Oslo.

– Hvis Oslo Ap ser at saken skaper stort engasjement, og at partier som Sp går frem i valget, vil de måtte tenke seg om. Og spør seg om de vil drasse saken med seg inn i neste kommunevalg, svarer han.

– Kan Ullevål sykehus reddes?

– Ja, det tror jeg. Hvis velgerne viser tydelig at dette betyr noe for dem og stemmer Sp i valget, kan det skje, mener han.

– Jan, du har fått en ny gnist

Oslo Sp fikk høre at Bøhlers kjæreste kvelden før hadde sagt at: «Det er som om du har en ny gnist, Jan.»

Den gnisten er det flere som har merket er i ferd med å bre seg fra Kalbakken nedover Groruddalen og utover i hovedstaden.

På nominasjonsmøtet ble det uttrykt håp om at Bøhler kan redde Ullevål, hindre nytt storfengsel på Bredtvet og blokkere de nye planene for Regjeringskvartalet.

Bøhler har i løpet av snaut en måned snudd en følelse i Groruddalen om at de er en politisk salderingspost.

– Vi har fått fornyet håp med nominasjonen av Jan, sa Arve O. Berntzen fra Alna.

Bøhler kvitterte med at «her er det romslighet, bare mennesker som vil hverandre godt og bygge lag».

Det kunne oppfattes som en kontrast til miljøet i Oslo Ap. Men det ville ikke Bøhler ha sagt.

– Egen tone i Oslo rådhus

– Hva sier gamle partikamerater når du møter dem på gaten eller i Stortingets korridorer?

– Grunnplanet i Oslo Ap og stortingsgruppen har vært veldig hyggelige. I Stortinget er det veldig hyggelige erfaringer. Uten unntak har de, som jeg har bedt om, skiltes som venner og vekslet hyggelige ord. Flere har tatt avstand fra skjellsordene jeg har hørt.

– Hva med ledelsen i Oslo Ap?

– Der er det et miljø, særlig rundt Oslo rådhus, som har valgt enn annen tone.

– Hva slags tone?

– Jeg vil ikke gå inn på det. Jeg vil fortsatt skilles som venner selv om de har brukt skjellsord, sier han.

– Håper du på plass i regjeringsapparatet?

– Nei, jeg trives veldig godt med å være rundt og treffe folk, slippe svarte biler og slike ting. Jeg satser på å fortsette å ha nærkontakt med folk, være aktiv i Natteravner, Grorud idrettslag, sier Bøhler og begynner på en rikholdig liste med navn på foreninger og lag han er aktiv i.

– Svarer du nei til en plass i et rødgrønt regjeringsapparat?

– Jeg sier bare hva jeg trives med. Jeg legger ikke ned veto, ler han.

På møtet tok ingen opp Sps planer om bygdevekstavtaler som andre frykter skal finansieres med tilsvarende kutt i byene.

– Heldigvis er det ikke avklart at det skal tas fra byvekstavtalene. Det blir en ny diskusjon. Jeg er tilhenger av både by- og bygdeveksavtalene. Men ikke at pengene skal tas fra byene, sier Bøhler.