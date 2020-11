Grande holdt Raja utenfor ledersamtaler

Abid Raja var ikke invitert til et møte med mulige lederkandidater i Venstre høsten 2019. Årsaken var at han allerede posisjonerte seg til vervet, ifølge Trine Skei Grande.

Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande skriver i sin nye bok at hun holdt Abid Raja utenfor ledersamtaler ettersom han allerede var i gang med å posisjonere seg til ledervervet, ifølge henne. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

12 minutter siden

I et utdrag fra Grandes nye bok som VG har fått tilgang til, forteller Grande om starten på lederkampen i Venstre i fjor som endte med at hun gikk av i mars.

Grande samlet Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Iselin Nybø kort tid etter kommunevalget høsten 2019 for å diskutere hvilken framtid de så for seg i partiet i tilfelle valgkomiteens arbeid endte opp med at hun ikke lenger var partileder.

«Det var unødvendig å ha den praten med Abid Raja; han var allerede godt i gang med å posisjonere seg og arbeidet strategisk for å samle støtte i partiet», skriver Grande.