Carl I. Hagen opprørt: Får ikke vite hvilke lokallag som ønsker ham på Stortinget

Carl I. Hagen er opprørt over at Oslo Frps nominasjonskomité holder partilagenes innstilling hemmelig. – Vi har fått en oppskrift og den følger vi, sier Peter N. Myhre i komiteen.

For fire år siden trakk Aina Stenersen seg under nominasjonsmøtet og gratulerte Carl I. Hagen med plassen. Nå møtes de igjen til kamp. Foto: Bjørge, Stein / e-mail

3. feb. 2021 21:10 Sist oppdatert nå nettopp

Det er duket for ny kampvotering mellom Frp-veteran Carl I. Hagen (76) og Aina Stenersen (37) om den usikre tredjeplassen på Oslo Frps stortingsliste.

Det samme skjedde for fire år siden. Da som nå var Stenersen innstilt av valgkomiteen. Men til stor overraskelse trakk hun seg til fordel for Hagen under nominasjonsmøtet.

Det gjør hun neppe denne gang. Men akkurat hva hun tenker, får vi ikke vite. Stenersen trakk seg tirsdag kveld fra en intervjuavtale med Aftenposten.

Carl I. Hagen, som fra før er nominert på topp på Oppland Frps liste, reagerer mot hemmeligholdet. Ingen får vite hvem lokallagene har foreslått eller om valgkomiteen er enstemmig eller delt i innstillingen.

– Som delegat på nominasjonsmøtet vil jeg gjerne vite det. Jeg skulle ønske vi hadde den samme åpenhet som Høyre og Ap, og at det ble opplyst om det var en enstemmig innstilling på Aina Stenersen.

– Og om det var delt eller enstemmig for meg i den første innstillingen, sier Hagen.

– Jeg synes det skal opplyses til delegatene og offentligheten før nominasjonen, sier Hagen.

Gamle Oslo støtter Hagen

Sigurd Fredeng, leder i Gamle Oslo Frp, har foreslått Carl I. Hagen på kampplassen.

– Carl I. er et veldig godt navn som alle vet hvem er. Han har holdt på i lang tid, han har det. Men han kan sakene utrolig godt, og er en kjempedyktig politiker som vi mener kan dra velgere.

– Nå som vi ligger litt dårlig an på målinger, og noen er litt misfornøyd med valg partiet har tatt, er det viktig å bruke en ressurs som Hagen. Han er en super politiker, sier Fredeng.

Han deler Hagens syn på hemmeligholdet:

– Det kan ikke være noen hemmelighet hvem som har foreslått hva. Og det bør ikke være vanskelig for en nominasjonskomité å si om den er delt eller ikke, sier han.

Lokallagene har frist til 27. februar med å varsle kampkandidater. Nominasjonsmøtet holdes 13. mars. Rådgiver Øystein Andreassen i Oslo Frp vil ikke si om det har kommet inn nye forslag.

– Vi går ikke ut offentlig med det midt i løpet. Hvem som er kandidater, sendes alle delegatene når fristen er ute, sier han.

– Sentralt regelverk

I fjor høst sendte den opprinnelige nominasjonskomiteen i Oslo Frp ut et listeforslag til lokallagene. Da sto Carl I. Hagen på tredjeplass etter partileder Siv Jensen på første plass og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde på andre plass.

Men etter at lagene hadde sagt sitt, la komiteen frem den formelle innstillingen. Da var Hagen vraket og Aina Stenersen satt opp på tredje plass.

Etter at Oslo Frp ble satt under administrasjon, ble et nytt interimsstyre og en ny nominasjonskomité oppnevnt. Peter N. Myhre, leder av den opprinnelige nominasjonskomiteen, fortsatte i den nye komiteen. De la frem en ny innstilling i januar lik den forrige.

– Det var voteringer, men jeg vil ikke gå inn på detaljer. Nominasjonskomiteen foreslår bare ett navn på hver plass. Det er ingen markering av dissenser, sier Myhre.

– Var nominasjonskomiteen delt i synet på Carl I. Hagens plass?

– Jeg vil ikke gå inn på enkeltplassene. Nominasjonskomiteen hadde voteringer på mange plasser, nesten alle. Dette er et regelverk som partiet sentralt har gjort gjeldende for alle fylkeslag og kretser.

– Følger oppskriften

– Det er vel ikke forbudt i Frp å informere om hva partilagene har foreslått og om valgkomiteen er delt?

– Vi har fått en oppskrift på hvordan nominasjonsprosessen skal foregå, og den følger vi.

– Carl I. Hagen ber Frp være like åpne som Høyre og Ap?

– Det vil jeg ikke blande meg opp i.

– Så partilag som vurderer å foreslå Hagen skal ikke få vite om andre partilag og valgkomiteen stiller seg til dette?

– Det er riktig.

– Er det demokratisk?

– Ja, nominasjonsmøtet skal velge delegatene. Frem til valget kan alle foreslå kandidater.

– Tidligere partileder Carl I. Hagen ber nominasjonskomiteen vise kortene?

– Jeg vil ikke gå i dialog med Carl I. Hagen om dette.

– Dere frarøver Hagens tilhengere informasjon om styrkeforholdet?

– De som har sjanse for å vinne frem, lar nok ikke den gå fra seg, slutter Myhre.

– To gode målscorere

Sigurd Fredeng mener Hagens sjanser er «veldig store.»

– Når man har to gode målscorere, blir det kamp om plassene. Vi mener Carl scorer flest, sier Fredeng.

Han er ikke alene om vurderingen:

– Carls stjerne er ikke slukket, sier en sentral kilde i Oslo Frp.

Hagen selv regner ikke med at Stenersen trekker seg til fordel for ham nok en gang. Han håper at det «er såpass mange som ønsker Carl I. Hagen tilbake i Stortinget at vi kan få to mandater ekstra». Han håper da på tre representanter fra Oslo og en fra Oppland.

– Tror du Siv Jensen håper det samme?

– Det må du spørre partiledelsen om. Hva jeg tror, holder meg for selv, sier han.