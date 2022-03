EOS-utvalget kritiserer PST for å ha registrert seks personer uten grunnlag

EOS-utvalget kritiserte i fjor PST for at seks personer var registrert uten at det var grunnlag for det. I det ene tilfellet nektet PST å slette registreringen.

PST får kritikk av EOS-utvalget. Her er PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

NTB

30. mars 2022 09:07 Sist oppdatert nå nettopp

Det kommer fram i årsrapporten Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2021, som ble lagt fram onsdag.

– Utvalget har kritisert Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for at seks personer var registrert uten at det var grunnlag for det. Kritikken ble forsterket i én sak fordi registreringen inneholdt opplysninger om personens politiske oppfatning, skriver EOS-utvalget i en pressemelding.

PST var enige i at det i fem av tilfellene ikke var grunnlag for å behandle opplysninger om personene og slettet registreringene.

For en sjette person mente PST at det var grunn til å registrere vedkommende, og opplysningene ble derfor ikke slettet.

EOS-utvalget kritiserer ikke de øvrige tjenestene de utfører kontroll med. De påpeker likevel at de ikke har fått fremlagt alle saker og operasjoner som Etterretningstjenesten (E-tjenesten) har forelagt for Forsvarsdepartementet i perioden 2011–2020 til EOS-utvalget.

– E-tjenesten har beklaget de manglende fremleggelsene, som skyldtes rutinesvikt, skriver utvalget.

EOS-utvalget har presisert overfor E-tjenesten at det forventer å få fremlagt alle saker og operasjoner som er forelagt Forsvarsdepartementet for godkjenning, skriver utvalget videre.