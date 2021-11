Krever svar fra stortingspresidenten

Regjeringspartiene pluss SV har fortsatt tillit til stortingspresidenten. Frp mener hun bør vurdere sin stilling, mens resten vil ha mer informasjon.

Frp og MDG mener Hansen må gå etter pendlersaken.

17. nov. 2021 20:09 Sist oppdatert nå nettopp

SV-leder Audun Lysbakken sier at SV har tillit til stortingspresidenten. Han føyer seg dermed inn i rekken til Arbeiderpartiet og Senterpartiet som sier de fortsatt har tillit til stortingspresidenten. Utenfor den umiddelbare nærheten til regjeringen, er man langt mer usikker.

Frp og MDG mener hun bør vurdere sin stilling, mens resten av partiene på Stortinget ønsker mer informasjon om saken.

– Vi tar med oss at Eva Kristin Hansen beklager denne saken, men kjenner den foreløpig kun gjennom mediene, sier Lysbakken, som påpeker at det er for tidlig å konkludere.

SV vil nå avvente at Hansen redegjør overfor partiene direkte, og ikke kommentere videre på bakgrunn av saker i mediene, opplyser partiet onsdag ettermiddag.

Skulle rydde opp

Det er knapt seks uker siden Eva Kristin Hansen (Ap) ble valgt som ny stortingspresident. Da fikk hun øverste ansvar for å rydde opp etter Aftenpostens avsløringer om politikernes pendlerboliger.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen uttalte til NRK onsdag at hun ikke har noen planer om å trekke seg.

– Jeg tror vi må jobbe hardt for å gjenreise tilliten til Stortinget blant folk. Det har vært så mange saker nå som har bidratt til å svekke tilliten til norske politikere, sa hun da.

Les også Les hele saken med stortingspresidenten: – Skjønte at jeg ville miste pendlerboligen hvis jeg meldte flytting til Ski

Denne uken ble hun selv avslørt da Adresseavisen avdekket at Hansen i tre år fikk gratis bolig fra Stortinget selv om hun eide hus i nærheten av Oslo.

Arbeiderpartiet sier de har tillit til Hansen. Det bekreftet Rigmor Aasrud, parlamentarisk leder i Ap.

– Ja, hun har vår tillit. Hun har sett at hun har kommet i en situasjon som andre stortingsrepresentanter, at hun har misforstått regelverket, sier Aasrud.

– Kortene på bordet

Henrik Asheim, nestleder i Høyres stortingsgruppe, sier at alle boligsakene må undersøkes nærmere.

– Det er viktig at stortingspresidenten legger alle kort på bordet, stiller opp i mediene og svarer på de spørsmål hun blir stilt, sier Asheim til Aftenposten.

Han sier at de ikke har grunnlag for å ta stilling til om Høyre har tillit til stortingspresidenten på nåværende tidspunkt.

– Vi regner med at administrasjonen går gjennom alle enkeltsaker, og at utvalget som skal gå gjennom ordningene får tilgang til denne informasjonen, sier Asheim

Utspill kom etter at Stortingets direktør Marianne Andreassen sa at administrasjonen vil legge Hansens sak til side ettersom det har vært flere saker der representanter har misforstått reglene, og stortingsadministrasjonen ønsker å lære av dette.

Henrik Asheim sier stortingspresidenten må legge alle kortene på bordet.

– Ikke komplisert

Marie Sneve Martinussen i Rødt sier reglene rundt pendlerboliger ikke skal være mulig å misforstå.

– Vi har ikke diskutert Rødts standpunkt i denne saken ennå, vi venter på en redegjørelse i Stortinget der vi kan stille spørsmål, sier Martinussen.

Hun sier kjernen i saken er at når man har et sted å dra hjem, så trenger man ikke en pendlerleilighet. Det er helt tydelig i regelverket.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson fra samme parti stiller et enkelt spørsmål på Twitter for å demonstrere kompleksiteten med pendlerleilighetene.

Han mener reglene for pendlerboliger er såre enkle:

– Pendler du? Ja eller nei, spør Kristjánsson.

Han påpeker at Stortinget lager reglene selv. Hvis disse er umulige å forstå, er det også Stortingets feil, ifølge Kristjánsson.

Les også Hvorfor ventet hun til hun ble avslørt?

Guri Melby i Venstre skriver i en SMS til Aftenposten at de vil avvente med å ta stilling i saken.

Olaug Bollestad, leder i Kristelig Folkeparti, skrev følgende Aftenposten onsdag morgen:

– Det ser ut som en alvorlig sak. Vi må få oversikt over alle detaljer før vi går inn i en konklusjon på dette, sa Bollestad, som ikke hadde mer å tilføye onsdag ettermiddag.

Hansson ut mot Hansen

– Jeg synes det er foruroligende at det ikke virker som om stortingspresidenten hverken skjønner alvoret i saken eller sitt eget ansvar som landets nest høyeste plasserte, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG, til Aftenposten.

Han mener Hansen bør vise velgerne at hun tar ansvar ved å trekke seg.

Stortingsrepresentant for MDG, Rasmus Hansson.

– Hun har attpåtil gjort det til et hovedmål å gjenreise tilliten til politikerne, som er blitt frynsete av nettopp slike saker som denne. Det vitner dessverre om at misforståelsen om hvor fantasifull det er greit for stortingspolitikere å være for å skaffe seg fordeler, sitter veldig dypt – kanskje ikke minst i Ap.

– Kan du utdype?

– Det har vært noen saker knyttet til Ap-politikere. Ikke bare, selvsagt. Men at den spontane reaksjonen fra Ap nå er å slutte rekkene rundt en politiker som helt åpenbart har tøyd regelverket til egen fordel, vitner om mye vilje til å holde fronten og mindre vilje til å ta konsekvensene.

Vanskelig å forstå

Frp-leder Sylvi Listhaug har tidligere i dag bedt stortingspresidenten vurdere sin stilling.

I en SMS til Aftenposten onsdag kveld skriver hun at regelverket ikke er til å misforstå:

« ... og at det er selveste stortingspresidenten gjør det enda vanskeligere å forstå. Jeg mener Hansen må legge alle kort på bordet. Vi vil be om en redegjørelse og at hun svarer på alle spørsmål om saken hennes.»