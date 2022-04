Statsministeren om Enoksen-saken: – Må være en forutsetning at folk forteller sannheten og deler forhold som det er viktig for oss å vite

Lørdag formiddag møtte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) pressen for å kommentere at Odd Roger Enoksen (Sp) går av som forsvarsminister.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det var riktig av Odd Roger Enoksen (Sp) å trekke seg som forsvarsminister.

9. apr. 2022 11:32 Sist oppdatert 16 minutter siden

Saken oppdateres.

Lørdag formiddag ble det kjent at Odd Roger Enoksen (Sp) går av som forsvarsminister. Nyheten kom kort tid etter at det ble kjent at han på 2000-tallet hadde et seksuelt forhold til en ung kvinne.

Lørdag formiddag møtte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) pressen for å kommentere Enoksens avgang.

– Det er en nødvendig avgjørelse etter det som er fremkommet i saken, sa Støre.

Han mener det som nå er kommet frem er uforenelig med det å ha tillit som statsråd. Støre bekrefter at han ble orientert om saken fredag ettermiddag.

– Jeg vil nå bruke tid på å finne en erstatter for Enoksen, sier Støre.

Nøyaktig når en ny forsvarsminister er på plass, er usikkert, opplyste Støre. Han håper imidlertid en ny statsråd vil være på plass så fort som mulig.

Han legger til at han ikke hadde gitt Enoksen stillingen som forsvarsminister i oktober dersom han var klar over det som nå er kommet frem i VGs sak.

Les også Odd Roger Enoksen går av som forsvarsminister. Beklager forhold til 18-åring.

Odd Roger Enoksen (Sp) var leder i Senterpartiet fra 1999 til 2003. Lørdag trakk han seg som forsvarsminister.

Burde ha varslet om forholdet

Heller ikke Senterpartiet skal ha vært klar over saken, ifølge Støre.

Støre mener Enoksen burde ha varslet Statsministerens kontor om forholdet som gjør at han nå går av før han ble statsråd. Om egne rutiner knyttet til bakgrunnssjekk av statsråder, sa Støre:

– Det er inngående samtaler med aktuelle statsråder før de blir utnevnt. Det blir stilt spørsmål om forhold som kan påvirke om du er egnet som statsråd. Til bunn for de samtalene må det være en forutsetning at folk forteller sannheten og deler forhold som det er viktig for oss å vite, sier Støre og fortsetter:

– Det har ikke skjedd i dette tilfellet. Jeg mener dette er et forhold som burde ha blitt delt. Jeg mener det ville ha ført til en annen konklusjon i oktober, sier statsministeren.

Støre varslet samtidig at granskingsprosessen nå må gjennomgås.

– Det grunnleggende ansvaret har personen selv. Vi må gå gjennom de rutinene, men vi stiller grundige spørsmål. Min erfaring er at de spørsmålene som er stilt, er veldig grundige, men vi må gå gjennom de rutinene, sier Støre.