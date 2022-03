Jonas Gahr Støre presenterer nye statsråder

Endringene skjer etter at Hadia Tajik onsdag trakk seg fra stillingen som arbeids- og inkluderingsminister.

NTB

7. mars 2022 13:03 Sist oppdatert nå nettopp

Statsminister Jonas Gahr Støre har varslet en pressekonferanse klokken 13.30.

Terje Lien Aasland blir ny olje- og energiminister. Han tar over for Marte Mjøs Persen som blir ny arbeidsminister.

– Hun har egenskapene, erfaringen og personligheten til å bli arbeidsminister, sier Støre på en pressekonferanse mandag.

Han forklarte at han ønsket noen som allerede hadde erfaring som minister i regjeringen til å fylle posisjonen som arbeids og inkluderingsminister.

Rokeringene i regjeringen kommer etter at Hadia Tajik onsdag trakk seg fra stillingen som arbeids- og inkluderingsminister etter medieoppslag om at hun fikk tildelt skattefri pendlerbolig i 2006 til 2010 – basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet.

Terje Lien Aasland (til venstre) blir ny olje- og energiminister. Han tar over for Marte Mjøs Persen (til høyre) som blir ny arbeidsminister.

Søndag trakk Tajik seg også som nestleder i Arbeiderpartiet, meldte DN.

I et brev til Arbeiderpartiets sentralstyre, skrev Tajik:

«Onsdag gjorde jeg det kjent at jeg ville gå av som Arbeids- og inkluderingsminister. Da var min vurdering at jeg skulle fortsette som nestleder i partiet. Siden da har jeg spurt meg selv om det var en riktig vurdering. Jeg erkjenner og ser at mine handlinger også påfører mine partifeller og partiorganisasjonen både en belastning og skuffelse. Det er mitt ansvar. Jeg ber om unnskyldning for det. Og jeg er kommet til at jeg vil trekke meg som nestleder», heter det i brevet.

Ap-statsråd Bjørnar Skjæran overtok midlertidig ansvaret for Arbeids- og inkluderingsdepartementet etter at Tajik formelt gikk av fredag.

Statsminister Støre varslet torsdag at en ny statsråd vil bli utnevnt over helgen.