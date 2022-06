Kommuneskilsmisse, ordføreropprør og folkeavstemning. Her er det du trenger å vite om bråket i Kristiansand og Søgne.

Det er uenighet om man skal splitte opp storkommunen Kristiansand. Hvorfor har det blitt så mye uenigheter på Sørlandet?

Bildet er tatt fra 2019, under kommunevalget. Nå er ordfører Jan Oddvar Skisland skuffet over regjeringen.

17. juni 2022 15:09 Sist oppdatert nå nettopp

Kristiansands ordfører er skuffet. Befolkningen i kommunen er splittet. Og Jonas Gahr Støre? Han har i alle fall en hodepine av en sak i det som nå er storkommunen Kristiansand.

Har du falt av saken? Nå skal du få en oppsummering om hva som har skjedd.

Når startet det?

Det hele startet på mange måter i 2017. Da var Solberg-regjeringen i sammenslåingsmodus. Kommuner og fylker, foren dere, var beskjeden fra makten. Til slutt måtte noen bli sammenslått med tvang.

I juni 2017 vedtok Stortinget å slå sammen kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen. Vedtaket ble gjort med 85 mot 84 stemmer.

I Søgne hadde kommunestyret sagt nei. I en folkeavstemning sa innbyggerne også nei.

Den nye kommunen ble gjeldende fra 1.1.2020. Kristiansand er Norges sjette mest folkerike kommune.

Men hva var problemet?

Søgne kommune ville være en egen kommune og har lyst ut av storkommunen.

Dette ble etter hvert politikermat for Trygve Slagsvold Vedum. I valgkampen lovte han at Søgne skulle få gjenoppstå om han fikk regjeringsmakt.

I Hurdalsplattformen, som er planen for hva regjeringen vil gjøre, står det at de vil oppløse tvangssammenslåtte kommuner som sender søknad etter vedtak i kommunestyret innen 1. juli 2022.

Før jul sa bystyret i Kristiansand nei til en ny omkamp om oppløsing. Da trodde de at saken var ferdig.

Men Søgne var stadig ikke enig. I februar sendes en søknad til Kommunaldepartementet. Der ber de om at vedtaket fra 2017 gjøres om.

Forhandlet de om Kristiansand på Hurdalssjøen? Flere medier har skrevet om at oppstykkingen av Kristiansand var et tema allerede under regjeringsforhandlingene.

Hvorfor ble det bråk?

7. juni slo nyheten ned. Regjeringen hadde bestemt at folk i Søgne og Songdalen skulle få holde folkeavstemninger om å bryte seg ut.

Dette var jo det motsatte av det Kristiansand kommunestyre hadde bestemt et halvt år før. Ordføreren i den ferske storkommunen var sint. Han mente regjeringen hadde brutt et løfte.

Kristiansand Ap sendte ut en pressemelding om at «dette er mot vår vilje» og et «stort tillitsbrudd og et brudd på Hurdalsplattformen».

Teorien om at Ap hadde «forhandlet» bort Kristiansand kommune mot noe begynte å svirre.

– Hvis det er slik det foregår, bør man tenke over regjeringssamarbeidet på nytt, sa Jan Oddvar Skisland til Aftenposten dagen etter nyheten kom.

Hvorfor ble det så mye snakk om besøk av Støre?

Jan Oddvar Skisland hadde et møte med partisekretær Kjersti Stenseng etter det ble klart hva regjeringen hadde bestemt. Han var frustrert over at de ikke hadde blitt fortalt om dette før beslutningen var tatt.

Oppvaskmøte med Stenseng var ikke nok for å roe gemyttene i sør. Kravet om at Jonas Gahr Støre selv måtte komme på banen, kom fort.

Støre sa ja til invitasjonen, men ville ikke si når han skulle komme ned. Så ble det avklart at han ikke hadde tid før sommerferien. Men så drar Støre ned førstkommende mandag likevel.

Så det ordner seg da?

Nei, ikke nødvendigvis. Blant annet har seks ordførere i Storbynettverket i KS blitt enig om en kraftig kritikk av regjeringen for det som blir sett på som en overkjøring av Kristiansand kommune. Avgjørelsen er stadig debattert og kritisert.

I tillegg er det også forvirring om regjeringen faktisk har lov til å be en kommune om å holde en folkeavstemning. Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik har gjort det klart at han bare ønsker en folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommune.

Regjeringen åpner for at de vil gå mot flertallet i storkommunen Kristiansand, så lenge de har flertall i de to gamle kommunene.

Det er med andre ord duket for mer dramatikk på Sørlandet.