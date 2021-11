SV: Bedre fremdrift i budsjettsamtalene

Forhandlingene om statsbudsjettet er i gang igjen for fullt på Stortinget. Det er mer fremgang i samtalene nå, ifølge SV.

SVs Kari Elisabeth Kaski mener fremdriften er blitt bedre i budsjettsamtalene på Stortinget.

NTB-Anne Marjatta Gøystdal

22. nov. 2021 20:01 Sist oppdatert 16 minutter siden

Finanspolitikerne fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV var klare til et nytt forhandlingsmøte mandag kveld. Denne gangen uten de parlamentariske lederne.

Det lot dermed til at budsjettforhandlingene er i gang igjen for fullt. Eigil Knutsen (Ap), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Kari Elisabeth Kaski (SV) satt i et drøyt timelangt møte, og de tre ga uttrykk for å være fornøyde med progresjonen da de ga noen korte kommentarer etterpå.

Holdt prosessmøte

Samtalene ble løftet opp et hakk tidligere mandag, da de parlamentariske lederne Rigmor Aasrud (Ap), Marit Arnstad (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ble koblet på.

Det ble presisert at disse samtalene gjaldt «status» og «prosess», og at de ikke gikk inn på innholdet i budsjettsamtalene.

Kaski ville ikke svare direkte på hva som ble ryddet av veien, men sier partene gjennom flere møter har sikret bedre fremdrift.

– Det har vi nå. Det er positivt. Det gjør at det blir lettere å komme frem til en god avtale, sier hun.

Eigil Knutsen understreker at partene jobber konstruktivt sammen.

– Så opplever jeg at vi at har felles mål om å få ned forskjellene og styrke velferden i hele landet og kutte klimagassutslipp. Når vi jobber langs de målene, så kommer vi videre, sier han.

Frist fredag

Det var i 19-tiden ikke klart om det blir ytterligere møter mandag kveld, eller om de jobber hver på sin kant og så treffes igjen tirsdag.

Ap og Sp har satt som mål at partiene skal bli enige innen fredag. Kaski vil ikke svare forpliktende på om de vil nå den fristen.

– For SVs del bruker vi den tiden vi trenger for å komme frem til en god avtale. Vi skal jobbe så fort vi kan sammen, sier hun.

Totalt fire løsningsskisser er lagt på bordet av regjeringspartiene, uten at det har latt seg gjøre å komme til enighet.

Tidligere mandag ga SV uttrykk for at den politiske avstanden fortsatt var betydelig. Ifølge NRK har partiene allerede flyttet på over 3 milliarder kroner i forhandlingene.

Det er mer enn Venstre og KrF fikk flyttet på i forhandlingene etter forrige regjeringsskifte i 2013. Den gang ble det flyttet på 2,4 milliarder kroner.