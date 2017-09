Lysbakken: Vårt mål er SV i regjering

I meningsmålingen som Respons analyse har utført for Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende, går SV frem med 1,1 prosentpoeng til 7,3 prosent.

– Det er fantastiske tall for SV, og veldig inspirerende før de aller siste dagene av valgkampen. Vårt mål er jo en regjering hvor SV er med. Det er best for Norge, sier Lysbakken, vitende om at målingen viser fortsatt borgerlig flertall.

Fredag kom også VG med en måling som ga partiet en oppslutning på 8,1, prosent.

Ved stortingsvalget i 2013 fikk SV 4,1 prosent oppslutning. Så sent som i mai i år levde partiet et farefullt liv under sperregrensen med 3,8 prosent oppslutning. Siden har det gått en vei: Opp. SV har nær fordoblet oppslutningen, mens Ap på samme tid har falt 5,3 prosentpoeng.

Det kan gi SV økte politiske muskler i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget. Økt oppslutning har stilnet stemmene som fryktet at et svakt SV står i fare for å bli utslettet i regjering med et stort Ap.

– Om vi går i regjering eller ikke, avhenger av vårt politiske gjennomslag og om vi får de andre med på de fem kravene SV stiller, sier Lysbakken.

Les Aftenpostens dom etter TV2s partilederdebatt.

Psykologien påvirkes

– Øker regjeringslysten med økende oppslutning på meningsmålingen?

– Et godt valg for SV styrker mulighetene for å få gjennomslag. Planen er den samme som i mars. Politikken avgjør, sier han.

Sentrale SV-ere Aftenposten har snakket sier at psykologien i regjeringsforhandlinger avgjøres av meningsmålingene. Og at et SV på vei opp i popularitet har mer makt og gjennomslagskraft overfor Ap i eventuelle forhandlinger.

SV-ledelsens drøm er et rødgrønt flertall bestående av Ap, Sp og SV. Men det er ikke umulig at Rødt eller Miljøpartiet de Grønne havner på vippen. Da vil SV lett få to konkurrenter.

– Hvor stor er lysten til å gå inn i regjering hvis Rødt og/eller MDG ender på vippen?

– Det er ikke tiden for å gå inn i hypotetiske problemstillinger. Vi er enig med Rødt og Miljøpartiet de Grønne (MDG) i mange enkeltsaker.

– Men de kan og vil angripe dere fra en fri posisjon til venstre?

– Jeg sier aldri noe negativt om partiene som ligger nær oss. Jeg vil heller snakke opp SV enn å snakke ned andre. Jeg er opptatt av å samle flest mulig stemmer for å sikre rettferdig fordeling og miljø. Du trenger ikke velge mellom rettferdighet og miljø med SV. Vi er både et rødt og grønt parti.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Garanterer støtte til Støre

– Med SV er du også sikret at stemmen din er en stemme for en ny regjering og går til et parti som garanterer regjeringsskifte og Jonas som statsminister, sier Lysbakken.

MDG har på sin side kun sagt at det ikke vil støtte en regjering med Frp.

SVs førstekandidat i Oslo, Kari Elisabeth Kaski, sier det enda tydeligere:

– Hvis du vil ha en ny rødgrønn regjering, er en stemme på SV det eneste sikre, sier hun.

– Advarer du «grønne velgere» mot å stemme MDG fordi det kan bety fortsatt Solberg-regjering?

– Det sier de selv. Så lenge de kan være med i et flertall bak en Solberg-regjering, garanterer de ikke for en ny rødgrønn regjering, sier Kaski.

Lurer du på hva partiene mener om ulv, hijab, oljeboring og skatt? Her kan du se standpunktene i over 100 saker.

– Ap må forhandle med oss

Samtidig sier en sentral kilde at SV ikke «må» i regjering, og at det må få så mye gjennomslag at regjeringsplattformen vekker begeistring i partiet. Men partiledelsen merker at stemningen har snudd siden da landsmøtet i partiet vedtok kravene til en ny regjering.

– I mars trodde ikke så mange på oss. Mange sa at dette viser at SV egentlig ikke ønsker å styre. Våre krav er ikke lenger bare «demonstrasjonsforslag», men saker Ap må forholde seg til og forhandle om, sier en kilde.

SV-landsmøtet vedtok fem krav for å delta i en ny regjering: