Listhaug på ungdomskonferanse mot ekstremisme: – Vi er fullstendig klar over at det finnes ulver i fåreklær

– Dagens hovedtaler her på arrangementet fronter ett sett med holdninger i vesten, og et annet hjemme, sa innvandrings- og integreringsministeren til de rundt 450 oppmøte på Quality Hotel i Sarpsborg.

Fredag ettermiddag ble Minhaj Ungdoms helgeseminar mot ekstremisme åpnet med en pressekonferanse der flere profilerte norske politikere deltok og holdt innlegg.

Omstridt hovedgjest

Hovedgjesten var grunnleggeren av den internasjonale Minhaj al-Quran bevegelsen, den canadisk-pakistanske teologen og politikeren Muhammad Tahir-ul-Qadri. Det er hans tilknytning til Pakistans omstridte blasfemilovgivning som var bakgrunnen for Listhagus kritikk.

– Er virkelig dagens hovedtaler for steining som straffemetode? Dødsstraff for blasfemi? At islamske lover bør settes over vestlige lover? Dette er ikke forenlig med norske og vestlige verdier, sa statsråden fra talerstolen.

Siv Dolmen

Fredsleir

Minhaj Ungdom er ungdomsavdelingen i Minhaj ul-Quran-moskeen i Oslo.

Trossamfunnet er en del av en global bevegelse ved samme navn, som anser seg som en moderat og progressiv kraft i Islam. Bevegelsen etablerte seg her til lands i 1990, og jobber for å fremme toleranse, fred og integrering av det muslimske trossamfunnet i Norge.

Minhaj-bevegelsen har i flere år arrangert fredskonferanser, der unge lærer om ekstremistisk ideologi og blir utrustet med verktøy for å stå imot radikale strømninger i sine egne samfunn.

Denne helgen arrangerer Minhaj Ungdom den såkalte al-Hidayah konferansen i Sarpsborg. Organisasjonen venter rundt 500 unge muslimer fra hele Europa. Det er ingen tilfeldighet at arrangementet holdes i Østfold, et av fylkene som har fostret flest norske Syria-farere.

– Vi vil sende et signal om at muslimene selv jobber aktivt for å forebygge ekstremisme blant muslimer, sa Awais Ejaz Ahmed, leder for Minhaj Ungdom, til NTB tidligere i sommer.

Siv Dolmen

Flere politikere deltar

På åpningsseansen fredag ettermiddag deltok flere profilerte politikere. Blant annet holdt Pakistans ambassadør til Norge og fylkesordføreren i Østfold innlegg. Men det var altså Tahir-ul-Qadri som var dagens hovedgjest.

Han ble kjent i den vestlige verden da han i 2010 ga ut en flere hundre sider lang fatwa – en juridisk vurdering av islamsk lov – som erklærte terrorisme og selvmordsbombing for uislamsk.

Siv Dolmen

Omstridt figur

Men til tross for at Tahir-ul-Qadri ofte blir omtalt som en moderat sufimuslimsk visjonær, har han også blitt sterkt kritisert for å ha medvirket i utformingen av Pakistans strenge blasfemilov.

Loven åpner for dødsstraff for personer som uttaler seg fornærmende om islam eller profeten Muhammed. Kritikere mener loven blir brukt til å forfølge religiøse minoriteter i landet. Ifølge al-Jazeera skal loven ha blitt brukt i dødsstraffen av minst 60 mennesker.

Da det i 2012 ble kjent at Tahir-ul-Qadri skulle delta på et dansk arrangement om forebygging av ekstremisme, trakk den danske integreringsministeren seg fra møtet. Hun pekte på Tahir-ul-Qadris tilknyttelse til den omstridte loven, som hadde blitt brukt for å beskylde en 11-år gammel handikappet jente for blasfemi.

Kritisk

Listhaug åpnet sitt innlegg fredag med å takke Minhaj Ungdom for å bidra til å sette ekstremisme på kartet. Men det var tydelig at invitasjonen til organisasjonens grunnlegger var hovedfokuset i statsrådens tale.

– Vi er fullstendig klar over at det finnes ulver i fåreklær. Viktige mennesker som sier én ting offisielt, og noe helt annet når de snakker til sin egen sekt, sa Listhaug.

Hun la til at hun var spent på foredraget som skulle følge senere fra Tahir-ul-Qadri selv.

– Fredsarbeidet viktigst

Hamza Ansari, lege og styremedlem i Minhaj Ungdom, sier Pakistans blasfemilov er kritikkverdig, men mener det er Tahir-ul-Qadris arbeid for fred som er viktig for ungdommene som deltar på helgens konferanse.

– Tahir-ul-Qadri er en av de fremste muslimske lærde i Europa og i Vesten, og en av dem som har gått hardest og mest utvetydig ut mot ekstremisme. Det arbeidet er unikt, og vi ønsker å bruke det i norsk kontekst, for vi ser at det mangler her.

Ansari understreker at ungdommene som melder seg på Minhaj Ungdoms konferanse først og fremst vil tilegne seg ny kunnskap.

– Dette er unge mennesker som ønsker å bli fredsambassadører, slik at de kan bidra til å bekjempe ekstremisme i sine egne samfunn.

Les også: